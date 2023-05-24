Daniela Parra encabezó manifestación en favor de su padre, Héctor “N”.

Daniela Parra lo refrenda, no permitirá que se use su imagen, ni la de su papá, Héctor “N”, en el documental ‘Los dos juicios de Alexa’, donde prácticamente se da por sentado que es culpable de la denuncia que por abuso sexual y corrupción de menores presentó su hija menor hace dos años.

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Lo que yo dije ayer, ya lo dije, no tienen autorización y lo que vaya a pasar o lo que vayan a hacer es su problema, ellos saben que no tienen autorización de utilizar mi nombre, ni el de mi papá, ni su imagen, ni la mía; pues ya lo que ellos hagan es su responsabilidad. Pues no creo que sean tan tontos, yo creo que ellos tienen sentido común y saben lo qué pasa cuando rompen la ley, entonces nada más eso

¿Cómo fue la marcha que encabezó Daniela Parra?

Tal como lo anunció hace unos días, Daniela encabezó esta mañana una manifestación en contra de la corrupción y fabricación de delitos, fenómenos de los que afirman su padre ha sido víctima.

Por lo que estamos aquí, no solo por mi papá, porque como ya lo dije, mi papá es una víctima más del sistema en el que estamos viviendo, aquí hay mucha gente que ya se está reuniendo, porque saben en la corrupción en la que vivimos, saben que existen los peritajes a modo, saben que existe la fabricación de delitos y por eso estamos aquí

¿Qué espera Daniela del juicio de mañana?

Acompañada por un grupo de manifestantes que le mostraban su apoyo, Daniela reveló qué espera para el día de mañana, cuando finalmente Héctor "N" escuchará la sentencia por el delito de corrupción de menores, luego de ser absuelto de los relativos abusos sexuales.

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