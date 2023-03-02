Daniela Parra decepcionada por disculpa del abogado José Luis Guerrero.

Con gran decepción, fue como Daniela Parra tomó la disculpa pública que José Luis Guerrero, exabogado de su padre, Héctor ‘N’ ofreció a Alexa N y Ginny Hoffman, el pasado martes, aunque cree que lo hizo a raíz de que fue denunciado por ellas mismas. Pero atención, porque Daniela revela que Guerrero intentó convencer a Héctor, de que hiciera lo mismo para sortear el proceso de abuso sexual que lo mantiene tras las rejas.

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Obviamente a nosotros también nos impactó al principio, dijimos ‘¿Qué onda? ¿Qué está pasando?’ Porque como tú lo dices claramente, éramos, pues no solamente era nuestro abogado, no solo era relación abogado y nosotros, sino en algún momento nos llegamos hacer amigos, tuvimos una relación muy cercana

Nos dimos cuenta de varias cosas, como que él está denunciado por ellas, que obviamente es aparte de nosotros, es ajeno a nosotros, es ajeno al caso de mi papá, él tiene denuncias. Y la verdad que, no me sorprende que esa haya sido su salida, para dejar de afrontar esas denuncias, no me sorprende, porque su solución hacia nosotros también era pedir disculpas públicas y que mi papá aceptara algo que no había hecho, entonces por eso no me sorprende que, él sí lo haya hecho de esta manera para salvarse el pellejo, literalmente

¿Qué le agradece Daniela Parra al exabogado de su padre? A pesar de todo, Daniela agradece que el abogado haya revelado datos que ayudaron a visibilizar lo que ocurría en el juicio de su papá.

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Por hablar de más, tuvo estos problemas, sí, pero por hablar de más, la gente se dio cuenta de cuántas inconsistencias y de cuantas mentiras y cuánta mano negra había dentro del caso de mi papá. Eso es real, sí le agradezco lo que hizo en su momento que fue evidenciar todo lo que estaba mal y, pues mal o bien, tuvo estas repercusiones en él

Y reconoce que, mientras Guerrero representó a su papá, no hubo avances en el caso.

No nos ayudó de nada, más bien nos hizo perder ese tiempo, ese dinero y ese esfuerzo. MI papá estuvo seis meses más en la cárcel, porque no sabía hacer su trabajo

Por cierto, que este jueves, se lleva a cabo una audiencia en la que Héctor ‘N’ y su nueva defensa presentarán pruebas a su favor.