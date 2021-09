Daniela Parra hace formal la denuncia contra Sergio Mayer.

Tal como lo prometió, Daniela Parra por fin interpuso la denuncia en contra de Sergio Mayer por presunto tráfico de influencias.

Daniela Parra quiere ver a su papá en libertad

Abogado de Héctor Parra y su hija nos hablan de situación del actor.

La joven denunció al diputado mexicano por entrometerse en el caso su papá Héctor “N”, quien fue acusado de presunto abuso sexual por parte de su hija menor Alexa Parra.

En exclusiva para Venga la Alegría, Daniela confesó que en este día, acudió con las autoridades para hacer justicia en la detención de su padre.

“Mis abogados están con todo para realizar esa denuncia, ya están listísimos. No es cuando Mayer quiera, es cuando nosotros decidimos, y lo decidimos cuando se le acabara el fuero”, expresó a este programa.

En su momento, Sergio Mayer apoyó a Ginny Hoffman y su hija Alexa para detener a Héctor “N” por un presunto caso de abuso sexual. Daniela Parra pidió justicia para su papá, quien está encerrado tras las rejas en el Reclusorio Oriente.

“El señor sí estuvo y eso acredita el delito desde el día uno, el delito de tráfico de influencias; él no tenía nada que haber hecho en esa oficina”, expresó.

Daniela Parra desea que Sergio Mayer pague por practicar supuesto tráfico de influencias

Daniela, hija mayor del imputado Héctor “N”, mandó un contundente mensaje a Mayer.

“En vez de que se ponga prepotente, yo le diría que se preocupara, el señor es el del problema y por eso todo el mundo lo está denunciando”, confesó.

La joven, de 24 años, asegura que el apoyo que brinda Sergio Mayer a las mujeres es totalmente falso.

“Yo no necesito nada de ese señor, yo no necesito que me ayude porque eso de que ayuda a las mujeres y es “el salvador de las mujeres”, le queda muy corto”, concluyó.

El pasado fin de semana, Daniela Parra y su familia iniciaron la venta de Tamalitos Chidos, un negocio de comida para pagar los gastos legales del actor mexicano.

Fue en la venta de tamales, donde el detenido se comunicó con su hija y también arremetió contra Sergio Mayer, asegurando que su supuesto tráfico de influencias tendría consecuencias.

