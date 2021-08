Héctor “N” reaparece desde la cárcel con mensaje importante.

Héctor “N” continúa en el Reclusorio Oriente tras ser acusado de supuesto abuso sexual a su hija Alexa Parra. Abogados del actor mexicano no descansan hasta ver en libertad a su cliente por la polémica que inició desde hace más de dos meses, aproximadamente.

Daniela Parra confía en la inocencia de su papá Héctor “N”

Abogado de Héctor Parra y su hija nos hablan de situación del actor.

El imputado se comunicó con su hija mayor Daniela, quien el pasado fin de semana organizó una venta de tamales para solventar los gastos jurídicos de su papá.

Fue en la misma llamada telefónica, donde Héctor “N” se dijo esperanzado por recuperar su libertad muy pronto.

“El juez en algún momento dijo: ‘no está preso, no lo vamos a sentenciar, solamente vamos a investigar'; la realidad de las cosas es que me tienen preso, estoy preso aunque le pongan nombres muy elegantes, quiero confiar en la justicia y espero que así sea”, contó.

“Incluso los reos, los custodios están conmigo, los mismos custodios me dicen ‘señor Héctor, usted no tiene que estar aquí adentro’, es evidente la gran mentira y bajeza que se está haciendo aquí. Los reos me dicen: el jefe actor”, continuó.

Héctor “N” agradeció el apoyo de su hija Daniela Parra, quien confesó la inocencia de su papá en repetidas ocasiones para los medios de comunicación.

Y, aunque el imputado agradeció a su primogénita mayor, también mandó contundente mensaje a Alexa Parra por iniciar toda la polémica en su contra.

“A Alexa le digo, lo que le he dicho desde un principio: que por favor toque su corazón, yo sé que esa una niña buena, sé que está manipulada, que está sufriendo y le digo que de verdad la amo, la perdono, porque sé de dónde viene esto, son años de manipulación en mi contra y la están utilizando”, expresó.

Te puede interesar: Daniela Parra vende tamales para ayudar a su papá Héctor “N”.

Héctor “N” manda contundente mensaje a Sergio Mayer

Héctor “N” también está enterado del supuesto tráfico de influencias donde participó Sergio Mayer. Por lo tanto, el actor no duda en iniciar otro proceso legal contra el diputado.

Que antes de subirse a un barco primero investigue el curso del barco, que se de cuenta del entorno de todo lo que es el contexto de las cosas y que no se meta a hablar sin saber lo que está haciendo, porque hay antecedentes y el señor Mayer en ese afán de ayudar, como lo dijo una vez ‘yo tengo la obligación de ayudar’

No señor, nadie tiene la obligación de hacer lo que hizo conmigo, podemos denunciar cuando nos consta, cuando sabemos de los antecedentes cuando conocemos el caso, porque por él, justamente por el señor Sergio Mayer yo estoy en esto

En otros temas, la venta de tamales de Daniela Parra se llevó a cabo este fin de semana, donde contó con el apoyó de sus familiares y amigos en Azcapotzalco, Ciudad de México.

“Tendremos una venta especial para recaudar fondos y así solventar los gastos jurídicos de Hector “N”. Juntos somos más fuertes”, subraya una leyenda en la cuenta oficial de ‘Tamalitos Chidos’.

También te puede interesar: Daniela Parra arremete contra Ginny Hoffman por manipular a su hermana.