Héctor “N” se comunica con su hija Daniela Parra durante venta de tamales.

Héctor “N” rompió el silencio desde la cárcel a través de una llamada.

Daniela Parra, hija de Héctor “N”, comparte que se encuentra asistiendo a terapia psicológica, pues la situación de su padre en la cárcel la tiene bajo mucho estrés.

Pues obviamente a mí me afectó muy cañón, a parte he tenido mucho trabajo, pero empecé a ir a terapia porque era demasiado para mí. Cada que voy a terapia, mi semana cambia. Me hacía mucha falta

Y asegura que será este 1 de septiembre, que la denuncia en contra de Sergio Mayer por tráfico de influencias, se interponga por la vía legal.

Eso lo he dicho desde el día uno, Sergio Mayer hizo tráfico de influencias, lo voy a decir toda la vida y no vamos a quitar el dedo del renglón. Esa denuncia se va a hacer el 1 de septiembre que el señor acabe con su fuero

Con el fin de recaudar dinero para costear la defensa de su padre y su estancia en la cárcel, Daniela, su novio Diego, y la familia de la joven, unieron fuerzas y este sábado vendieron la cantidad de mil Tamalitos Chidos, negocio que el actor inició al lado de su hija.

Héctor “N” se comunica con su hija Daniela Parra en plena venta de tamales

Héctor “N” rompió el silencio desde el Reclusorio Oriente, donde se encuentra preso tras ser señalado de presunto abuso sexual a su hija Alexa Parra.

Y a través de una llamada telefónica que le realizó a su hija Daniela para saber cómo iba la venta especial de Tamalitos Chidos, habló con los medios ahí presentes y confesó que se encuentra tomando antidepresivos.

“Anímicamente, estoy en un sube y baja de emociones, en un solo día siento coraje, frustración, tristeza, esperanza. Sé que estoy pasando esto por una maldita injusticia, porque todo lo que se ha dicho son mentiras y bajezas. Yo sé que voy a salir con la cabeza en alto”, expresó el detenido vía telefónica.

Te puede interesar: ¿Por qué no se estrenó el supuesto tema de Juan Gabriel y Diego Verdaguer?

Y este, es el mensaje contundente que le envía a Sergio Mayer.

Que antes de subirse a un barco primero investigue el curso del barco, que se de cuenta del entorno de todo lo que es el contexto de las cosas y que no se meta a hablar sin saber lo que está haciendo, porque hay antecedentes y el señor Mayer en ese afán de ayudar, como lo dijo una vez ‘yo tengo la obligación de ayudar’

No señor, nadie tiene la obligación de hacer lo que hizo conmigo, podemos denunciar cuando nos consta, cuando sabemos de los antecedentes cuando conocemos el caso, porque por él, justamente por el señor Sergio Mayer yo estoy en esto

El actor compartió que un supuesto abogado de oficio y una persona más, lo visitaron un domingo a las 11:00 de la noche para que rindiera una supuesta declaración por la demanda que existe contra los servidores públicos que lo detuvieron.

Héctor “N” también asegura no haber vivido lo que las leyendas urbanas cuentan, sobre cómo son recibidos y tratados los presuntos abusadores sexuales en las cárceles.

“Incluso los reos, los custodios están conmigo, los mismos custodios me dicen ‘señor Héctor, usted no tiene que estar aquí adentro’, es evidente la gran mentira y bajeza que se está haciendo aquí. Los reos me dicen: el jefe actor”, expresó Héctor a Ventaneando y otros medios de comunicación.

También te puede interesar: Anel Noreña podría cobrar muy pronto las regalías de José José.