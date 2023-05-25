Daniela Parra encabezó marcha contra fabricación de delitos en CDMX.

La marcha a la que este miércoles convocó Daniela Parra para protestar por los supuestos malos manejos y fabricación de delitos en la denuncia que tiene a su padre, Héctor “N” en la cárcel, dio como fruto el haber sido recibida por un funcionario de la Fiscalía, quien se comprometió a revisar las carpetas de investigación respectivas.

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Además, de prometerle un próximo encuentro con la Fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy.

El maestro Francisco, él se comprometió a revisar las carpetas, no solo mías sino, también de todos los casos que están aquí, por eso hicieron una lista con todos los casos que tienen irregularidades, con todas las personas que estamos aquí, posteriormente nos van a dar otra reunión con la maestra Ernestina Godoy, así quedamos, ese fue el acuerdo al que llegamos

Yo voy agotar todas las instancias, todas las que se puedan, exactamente, la apelación, después el amparo, si es la Suprema Corte, nos vamos a la Suprema Corte

Daniela, también acudió al poder judicial de la Ciudad de México para manifestarse en contra del proceder de algunos jueces y frente al nutrido grupo que la acompañaba, dijo:

Somos muchas familias que estamos viviendo la corrupción, viviendo las denuncias falsas, viviendo el manejo de carpetas, los peritajes hechos a modo, somos muchas personas aquí, sino nos reciben y si no investigan nuestras carpetas, nosotros vamos a seguir viniendo hasta que nos hagan caso y hasta dónde tope. Todos, porque no hablo nada más por mi papá y por mi, hablo por todos los que estamos aquí, todos los que están injustamente encarcelados

¿Qué espera de la audiencia de este jueves?

Este jueves, Héctor “N” enfrentará una audiencia en la que según se ha dicho, recibirá sentencia por el delito de corrupción de menores.

No lo sé si yo voy a estar, porque no puedo yo ni siquiera entrar a las audiencias, ni nada

La abogada de Héctor, Samara Ávila tampoco quiso ahondar sobre el posible fallo de este jueves.

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