Daniela Parra envía hiriente mensaje a su hermana Alexa.

Desde hace un tiempo que la vida familiar de Daniela Parra no se encuentra en buen momento. Ya pasó un año 10 meses de que la policía detuvo a su padre Héctor “N”, luego de una denuncia de presunto abuso sexual en su contra. La denunciante era su media hermana, Alexa, hija del actor con Ginny Hoffman.

El intérprete en diferentes telenovelas permanece en prisión preventiva en el Reclusorio Oriente a la espera de una resolución final. Sin embargo, en todo este tiempo, su hija en común con Erika Martínez, ha creído en él y en su inocencia. Incluso, Daniela comenzaría a emprender para ayudar a su padre.

Hace unos días parecía que la pesadilla por fin terminaba para Daniela Parra; no obstante, las autoridades anunciaron una nueva audiencia para el 10 de mayo. Por lo que será hasta esa fecha que la joven y su padre sabrán si éste cumplirá una condena o recuperará su libertad.

Aunque Daniela Parra no fue a la audiencia más reciente, sigue muy pendiente del proceso legal de su padre. Y es que, en palabras de su abogada, ella no asistiría porque la última vez fue agredida por amigos de Alexa Hoffman y simpatizantes. “La otra vez la insultaron, entonces pues no se vale, tampoco Dani tiene por qué pasar y vivir de esto”, explicaba.

¿Cuál es el triste mensaje de Daniela Parra para Alexa?

Fue desde Twitter que Daniela Parra dedicaría unas palabras para su media hermana, Alexa: “¿Qué necesidad de exponerte así? Me da tanta tristeza verte tan lastimada, tan dolida, llena de odio... Por lo que un día fuimos, deseo de todo corazón que encuentres paz, que te alejes de todo esto y te des cuenta que la gente que te está haciendo daño, está en tu misma casa”.

