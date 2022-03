Daniela Parra anuncia nueva estrategia para sacar a su papá de la cárcel.

Ya son ocho meses desde que Héctor “N” está en la cárcel y aunque el panorama luce sombrío por quedarse sin abogado, Daniela Parra hizo un en vivo en Instagram para anunciar que consiguió nuevos defensores legales para su papá.

Ginny Hoffman ya demandó a Héctor Parra por abuso sexual y violencia intrafamiliar. Hablamos con Héctor y su abogado.

Una vez que el pasado 2 de marzo se diera a conocer que los licenciados en Derecho que llevaban el caso del histrión habían renunciado a su defensa, la hija del actor dio a conocer una nueva estrategia para el caso de su progenitor.

“La verdad es que es un equipo preparado, un equipo de profesionales increíbles que están trabajando de una manera extraordinaria desde el momento en que los conocimos… hicimos clic con ellos, tenemos muchísima confianza en ellos la verdad”, indicó la joven en el video transmitido por Instagram.

Para esta nueva etapa del proceso, mencionó que “solo se necesitan nuevas opiniones, mentes nuevas, mentes más frescas, lluvia de ideas y eso fue lo que pasó”.

A pregunta expresa de sus seguidores, respecto a por qué su mamá no defiende al actor, dijo: “Mi mamá es abogada pero ya no ejerce, entonces ni se metan en ese tema porque mi mamá por más que esté conmigo y me apoye, por más que quisiera no puede”, resaltó.

Te puede interesar: Horacio Pancheri reacciona a la sorpresiva boda de Marimar Vega.

Daniela Parra agradece donativos de la gente

Daniela Parra agradeció los donativos de la gente, los cuales les han ayudado mucho, pues los gastos son demasiados y muy constantes.

“Los donativos por supuesto que nos han ayudado, las personas que estén en la misma situación que yo, saben cuanto dinero se gasta ahí dentro para que las personas estén bien, para que coman bien, para que tengan una vida decente ahí, adentro se paga...”, reveló la hija de Héctor “N”.

“Además no solo es eso, también son… por más que un abogado esté pro bono, también son muchas más cosas, es un proceso, se pagan hasta las copias y de copias no son 50 centavos, hasta las copias son caras porque son muchísimos documentos, miles y miles de hojas”, finalizó.

También podría interesarte: Evaluna enciende la polémica tras tatuarse el vientre a días de dar a luz.