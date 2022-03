Muere el actor Pasha Lee, víctima de bombardeo ruso en Ucrania.

El Festival Internacional de Cine Odessa dio a conocer que el actor Pasha Lee falleció a los 33 años de edad tras unirse a las filas ucranianas para pelear contra Rusia.

Ana Layevska y todo el dolor que siente por lo que sucede en Ucrania.

Como resultado de un bombardeo provocado por ocupantes rusos este 6 de marzo, el famoso actor ucraniano Pasha Lee ha muerto. Tenía 33 años de edad

El actor siguió las órdenes del presidente Volodímir Zelenski para pelear en nombre de su país en el conflicto armado que comenzó en febrero de este mismo año.

“En las últimas 48 horas hubo una oportunidad de sentarse y tomar una foto de cómo nos están bombardeando, y estamos sonriendo porque lo lograremos y todo será Ucrania. ¡Trabajamos!”, escribió el actor en una de sus últimas publicaciones de Instagram.

Pasha Lee falleció en la ciudad de Irpen, según confirmaron sus amigos del medio artístico en Ucrania.

¿Quién era el actor Pasha Lee?

Pasha Lee fue conocido por su participación en películas como Shtolnya, Shadows of Unforgotten Ancestors, Zvychayna Sprava, la comedia Meeting of Classmates, la cinta de acción deportiva The Fight Rules, además de participar en el doblaje al ucraniano de películas como El Rey León, Los Vigilantes de la Playa o El Hobbit.

Sergiy Tomilenko, presidente del Sindicato Nacional de Periodistas de Ucrania, también confirmó el fallecimiento del actor.

Por su parte, la actriz Anastasiya Kasilova también despidió a su amigo con emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Pasha Lee ha sido asesinado durante el bombardeo en Irpen, defendiendo a Ucrania. Es actor, presentador de televisión, mi colega y un buen conocido... no hace mucho filmamos juntos un teaser para una película infantil. ¡Nunca perdones!”, escribió.

Pasha Lee compartió algunas imágenes de su preparación para ir a la guerra entre Ucrania y Rusia. Fue en Instagram, donde el actor publicó fotos con prendas estilo militar, sombrero y tenis para hacerle frente al conflicto.

