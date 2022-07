Danna Paola y Alex Hoyer protagonizan románticas vacaciones.

Los cantantes Danna Paola y Alex Hoyer continúan derramando miel, pues recientemente publicaron fotos de su viaje a un reconocido parque de diversiones en Estados Unidos.

Danna Paola causa polémica tras publicar un video con un mal comentario dirigido hacia Paulina Rubio.

Fue a través de su cuenta de Instagram, donde la mexicana posó con una camiseta morada y gafas de sol mientras es tomada de la mano por Alex Hoyer.

La imagen ganó miles de ‘Me Gusta’ y las reacciones de los usuarios de las redes sociales: “Feliz y enamorada”, “Encontraste a la persona que no te hace sentir ordinaria” y “Me hace feliz verte feliz”.

La reacción de Alex Hoyer tampoco faltó, pues se dijo el hombre más afortunado en la caja de comentarios: “Luckiest me”, escribió.

El cantante también subió un par de fotografías a sus redes sociales, demostrando que su relación con Danna Paola es cosa seria con imágenes y videos de sus recientes vacaciones.

Te puede interesar: VIDEO: Así confirmó Danna Paola su noviazgo con Alex Hoyer.

Danna Paola hace público su romance con Alex Hoyer

El noviazgo entre Danna Paola y Alex Hoyer no era un secreto a voces, aunque la mexicana prefirió hacer pública su relación en la alfombra roja de Charly y la fábrica de chocolate en abril de 2022.

“Es la primera vez que voy a hablar. De verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es nuestra decisión. No es un secreto, pero no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira”, expresó la cantante a la prensa mexicana.

Es bien sabido que la cantante es muy hermética con su vida personal, aunque con Alex Hoyer todo podría ser diferente.

“Quiero invitarlos a ser parte de mi vida, pero la privacidad es elección nuestra. Sí estoy feliz, estoy enamorada y estamos enamorados”, declaró.

También te puede interesar: Danna Paola se tatúa en honor a su fallecida abuelita.