Danna Paola asegura que quiere grabar una canción con su suegro.

Danna Paola y su novio Alex Hoyer viajaron este jueves a Perú para presentarse en un festival musical, momentos antes de abordar el vuelo, la cantante habló con la prensa, confirmando lo feliz que se encuentra al lado de su novio.

“Estoy muy feliz, muy emocionada y la verdad estamos emocionados e ilusionados haciendo cosas muy bellas también. Él está con sus proyectos, estoy muy orgullosa, lo admiro muchísimo la verdad. Está trabajando en cosas maravillosas y el apoyo entre dos seres humanos es infinito”, dijo en el aeropuerto, lugar a donde llegó con su novio Alex Hoyer.

La cantante confirmó que llegará el momento en que grabe un tema con su suegro Nestor Daniel Hoyer, líder de la agrupación Los Terríciolas.

“A mi suegro lo amo con todo mi ser y lo respeto. Mi papá y él básicamente crecieron juntos dentro de los escenarios, es una locura, el destino sabe y en algún momento haremos un show familiar”, declaró.

Te puede interesar: Natalia Subtil pide pensión por la vía legal a Sergio Mayer Mori.

Danna Paola continúa acumulando éxitos en su carrera profesional

Danna se mostró feliz por su primer concierto en el Auditorio Nacional, cuyas localidades ya están vendidas por completo. La cantante arrancará su gira el 22 de octubre de este año en Veracruz y pasará por más estados de la República Mexicana.

“Es increíble. Estoy muy contenta la verdad. Estoy anonadada del sold out, estoy agradecida con México, mi país por supuesto. Estaba muy emocionada, no me lo esperaba... estamos trabajando para la segunda fecha, lo prometo, estamos en eso”, contó.

La cantante también expresó su emoción por el lanzamiento de su nuevo tema XT4S1S: “Yo creo que lo más cool es esta raíz que para mi es el pop.... yo crecí con mucha música. Es el lanzamiento más emocionante que he tenido en toda mi carrera”.

También te puede interesar: Mamá de Octavio Ocaña está ofendida por lo sucedido en el lugar donde murió su hijo.