Danna Paola por fin habló de su relación con Alex Hoyer. ¿Andan o no?

Mucho se ha hablado de que Alex Hoyer es el novio de Danna Paola, pero hasta el momento nada se había confirmado. ¡Esto dijo la artista!

Luego de todo lo que Danna Paola ha pasado hablando de amor, parece que por fin encontró a la persona indicada para ella, y es que se rumora que tiene una relación con Alex Hoyer, ¡esto fue lo que dijo Danna al respecto!

Danna Paola rompe el silencio y habla de su relación con Alex Hoyer.

Hace unas semanas, pudimos ver fotos increíbles de Danna Paola en las playas de Ibiza, y aunque solo salía ella, ¡todos se preguntaban quién se las había tomado que se le veía tan sonriente! Y de pronto se filtraron unas imágenes de ella con el músico Alex Hoyer, ¡el rumor que ya existía, creció aún más! Pues no estaban solo pasando el rato, ¡se estaban dando tremendos besotes!

En exclusiva para Ventaneando, pudimos platicar con la bella Danna Paola sobre su carrera y en el monstruo musical que se ha convertido en México y el mundo, pero obvio no pudimos dejar la oportunidad de cuestionarla sobre Alex, ¡y para nuestra sorpresa, Danna se sinceró por fin!

“Bueno, no es mi novio, déjenme ver qué pasa, ¿no?... La vida te presenta personas y para mí Álex, que lo admiro muchísimo, es un gran chico, y nos conocemos desde hace un montón. Lo estamos pasando bien... Cuando ya me vean que me voy a casar, ya les diré, pero mientras relax, yo prefiero mantener mi vida privada y las cosas para mí, pero es un gran niño, súper talentoso”, dijo Danna.

Como diría Juan Gabriel, “lo que se ve, no se pregunta”. Pues Danna no lo confirmó, pero tampoco lo negó, ¡quiere que su vida privada se quede así, privada! ¿Será que pronto nos dé la sorpresa y lo haga oficial? Nos mantendremos atentos a cualquier infirmación que surja.

