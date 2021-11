Fotos | La extrema delgadez de Danna Paola tiene en vilo a sus fans.

Los seguidores de la cantante de música pop se mostraron preocupados por la extrema delgadez de su estrella favorita e incluso aseguran que se ve demacrada.

Danna Paola está actualmente en Estados Unidos preparándose para participar en la próxima edición de los Latin Grammy 2021 y también promocionando su más reciente sencillo “Cachito” con Mau y Ricky, sin embargo, lo que ha llamado más la atención es su físico.

Recientemente, la también actriz compartió unas fotografías en las que se le ve en distintas ciudades del vecino país del norte en las que luce diferente, por lo que sus seguidores mostraron su preocupación, pues aseguran que la ven ya muy delgada.

Mira la galería completa.

En una serie de fotografías que la intérprete de Mala Fama compartió se le puede ver usando una blusa corta en color negro de tirantes delgados y un pants color morado, sin embargo, lo que sus seguidores notaron es que se le ve la cara más afilada que nunca y los comentarios cuestionando su salud no se hicieron esperar.

“Ella antes se veía súper linda con sus cachetes, ahora se ve un toque demacrada”, “Cada día está más delgada. ¿Segura que estás bien?”, “Ella es muy bonita, pero, así como esta ahorita creo que perdió su personalidad, para mí era más agradable como estaba, se miraba original, no como todas con la obsesión de estar ultra flaca para ser vista y aceptada”, fueron algunos comentarios que hicieron sus seguidores.

Te puede interesar: Danna Paola ofrece consejos íntimos a sus seguidores de Instagram.

En otras fotografías se le ve portando un cabello un poco más corto y más natural luciendo un poco ondulado, inclusive en el fleco, por lo que también la compararon con la cantante estadounidense Miley Cyrus.

En otra serie de imágenes en donde Danna Paola luce una chamarra holográfica, siguieron los comentarios haciendo referencia a su nueva complexión física: “Me preocupa lo mismo"; “No se mira para nada sana"; Ella era muy linda. Pero está demasiado delgada y no se ve bien"; “Hace tiempo no se ve muy bien, está más en los huesos su cara súper súper delgada. Tal vez está mal; se veía súper así como es ella, tal cual”, “Se ve muy delgada a como era ella”, y “Esperemos esté bien, A mí también me parece que está mucho más delgada, pero tal vez es algo que ella quería y le gusta esa versión de ella o se está preparando para algo, confiemos que ella y su equipo sepan lo que hacen”.

A pesar de los comentarios sobre su figura y salud, muchos otros fanáticos resaltaron su belleza y le mostraron su apoyo por su participación en Los Latin Grammys.

Imperdible: Danna Paola sufrió de bullying por su peso. Además tiene episodios de ansiedad y pánico.