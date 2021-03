ENTÉRATE EN FOTOS | Danna Paola reveló por qué le da miedo entregar su corazón y abrirse al amor.

La cantante es muy afortunada en el trabajo, pero en cuestiones del amor no le ha ido como ella ha querido y contó por qué.

La actriz y cantante Danna Paola abrió su corazón durante una entrevista en la que habló de uno de sus más recientes trabajos donde además habló de sus amistades y sus sentimientos.

La exÉlite reveló que cuando vio el tráiler de la película fue “amor a primera vista”, y agregó que está muy emocionada por poderle dar vida a un personaje fuerte y valiente, aunque, reveló, que es un personaje que debe confiar en un personaje que luego la traiciona.

Fue precisamente sobre este tema que la actriz fue cuestionada, pues le preguntaron si alguna vez la habían traicionado en la su vida personal.

TE PUEDE INTRESAR: Danna Paola sufrió de bullying por su peso. Además tiene episodios de ansiedad y pánico. Te damos los detalles.

“Yo creo que a todos le pasa en algún momento de la vida entre amistades. En esta industria es complicado tener amigos. Yo soy mujer de pocos amigos, pero realmente hoy en día tengo gente que me suma mucho y que me han ayudado a lograr lo que obtuve en mi vida personal y en mi carrera. Entonces es complicado a veces darle la mano o tu corazón a una persona y que juegue con él. Soy una persona que me detengo y analizo, soy mucho de las vibras y si algo no me vibra prefiero hacer un paso para atrás. Pero aprendí justo la lección: No juzgar desde el principio. Porque no sabes por lo que ha pasado esa persona. Entonces yo creo que aprender a confiar y darse fuerza uno mismo”, respondió Danna.

Aunque no reveló puntualmente por qué situación de traición pasó, Danna Paola apuntó a que, si pudiera regresar el tiempo, se aconsejaría a sí misma ‘no confiar demasiado en las personas’.

INTERESANTE: Danna Paola hará una serie de su personaje “Lu” en la misma plataforma de streaming. Te damos los detalles.

“No confíes demasiado, dale tiempo a la persona para conocerla. Porque yo antes era muy de dar todo y contar mi vida y a veces te traicionan. Entonces me diría: ‘Vete tranquila, porque justamente uno nunca sabe lo que puede pasar. Entonces, paciencia, vendrá lo mejor, no te rindas’”, sería el consejo que se daría a sí misma de pequeña.

La cantante de “Oye Pablo” es muy hermética con su vida personal, sin embargo, se sabe que ha tenido que atravesar por situaciones muy difíciles, recientemente reveló que fue drogada por unos desconocidos mientras pasaba un rato con un amigo en un antro en España, aunque logró escapar del lugar, tuvo que ir al hospital debido a la sustancia que le dieron.

ENTÉRATE EN FOTOS | Danna Paola revela un oscuro momento que vivió en Madrid por el que terminó en el hospital.

Por otro lado, el pasado mes de noviembre, el actor Eleazar “N” fue detenido y encerrado en el Reclusorio Norte luego de que su exnovia, la modelo Stephanie Valenzuela, lo acusara de haberla golpeado, mordido, intentado estrangularla, además de violentarla psicológicamente. Tras la denuncia de Tefi, otras exparejas del intérprete levantaron la voz para denunciar que también habían sido agredidas por el famoso. Eleazar(N” y Danna (quien es casi 10 años más joven que él) mantuvieron una relación tiempo atrás, durante la que se sabe que el actor también ejerció violencia contra la cantante, aunque ella no ha roto el silencio sobre esta situación.