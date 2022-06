Danna Paola reaparece con su novio tras recuperarse de COVID-19.

Danna Paola anunció que se contagió de COVID-19 el pasado 16 de mayo, por lo que estuvo en casa haciendo cuarentena y creando nueva música.

Danna Paola nos sorprendió en una presentación sorpresa en Monterrey.

Además, la cantante mexicana desmintió que el COVID-19 le provocó una hospitalización, por lo que el 24 de mayo de este año pronunció el siguiente mensaje en sus redes sociales.

“Me hace mucha gracia que hayan dicho que estuve en el hospital y que mis papás me llevaron al hospital, cuando mi mamá y mi hermana estaban en Cancún (…) He estado en mi casa, haciendo música (…) y esto es cuarentena, amigos. La verdad, es muy vintage, pero la recuperación es mucha paciencia”, declaró.

La intérprete de Sodio confesó que recuperó el gusto y el olfato, además de que comió ajo como antibiótico natural.

Te puede interesar: Así se sumó Danna Paola a la polémica de J Balvin y Christian Nodal.

Danna Paola reaparece tras COVID-19

Danna Paola estuvo muy bien acompañada durante su contagio de COVID-19, ya que pasó la cuarentena junto a su novio Alex Hoyer.

A tráves de sus historias de Instagram, Danna Paola compartió una fotografía posando junto a su galán, a quien se le ve sonriente al lado de la cantante.

Fue durante la alfombra roja del musical Charly y la fábrica de chocolate en abril, donde hizo público su noviazgo con Alex Hoyer por primera vez.

“Es la primera vez que voy a hablar. De verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es nuestra decisión. No es un secreto, pero ya no tengo 15 años como para negar relaciones, al contrario, me enorgullece mucho estar al lado de una persona que admiro y que me admira”, expresó la cantante y actriz a la prensa mexicana

Aunque Danna y Alex han sido muy discretos con su relación, los cantantes no han desaprovechado la oportunidad para compartir algunas fotografías y videos de su noviazgo.

También te puede interesar: Danna Paola le envía mensaje a Belinda. (VIDEO)