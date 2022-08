Alejandro Speitzer sale en defensa de Danna Paola tras críticas sobre su físico.

Danna Paola es una de las cantantes más populares de los últimos tiempos; sin embargo, preocupó a sus seguidores después de que apareciera en los Premios Juventud que se llevaron a cabo en Puerto Rico donde lució sumamente delgada.

Anteriormente, Danna Paola recibió críticas por sus supuestos “kilos de más”, pero ahora los comentarios negativos estuvieron encaminados a su “extrema delgadez”, al grado de que sus seguidores le preguntaran si se encuentra bien o tiene algún problema de salud.

¿Qué dijo Alejandro Speitzer? El actor sinaloense compartió créditos con la cantante en algunos melodramas infantiles y a su llegada a México fue abordado por nuestras cámaras de Venga La Alegría y cuestionado sobre la polémica que rodea a su entrañable amiga.

Alejandro Speitzer no profundizó mucho en el tema; sin embargo, hizo un llamado a la gente para evitar hacer comentarios sobre la apariencia de cualquier persona: “Me parece muy mal que estén hablando del físico de una persona (…) estamos en un momento de la vida en el que hay que ser muy cuidadosos con esos temas”.

“No quiero entrar en todos esos temas que me parecen muy delicados, Hay gente que realmente pasa por esas cosas y creo que hay que ser muy respetuosos”.

Las críticas que ha recibido Danna Paola

Hace unas semanas Danna Paola asistió a los MTV Miaw 2022 y Premios Juventud, donde acaparó los reflectores con su extremada delgadez. Incluso el tiktoker Edrei Peña publicó un video donde externó su preocupación por la intérprete de “Oye Pablo”.

“Estoy muy preocupado por la salud de Danna Paola. Miren las fotografías, la cantidad de peso que ha perdido, miren los huesos que se resaltan su espalda y en su pecho. Como vemos está irreconocible (…) Yo sé que las figuras públicas tienen que cuidar su imagen, pero hay límites porque su salud está en juego”, dijo Peña.

Sin embargo, la cosa no terminó ahí ya que Danna Paola se hizo presente en la publicación del tiktoker y respondió con un “Aoc. No es mi cuerpo, no opino querido”.