Danna Paola rompe en llanto por triste motivo: “No puedo”. (VIDEO)

Danna Paola no está pasando por el mejor momento en su vida profesional, pues no arrancará su gira XT4S1S prevista para este 4 de noviembre. La cantante mexicana realizó un live en Instagram para hablar de lo sucedido, expresando que los proveedores del tour no han cumplido con la entrega de luces, armado del escenario y otras cosas.

Al borde de las lágrimas, Danna Paola se dijo “frustrada” por no resolver esta situación que está fuera de sus manos: “Está siendo muy complicado hacerme cargo de todo, pero al mismo tiempo me empodera muchísimo estar al mando de este proyecto”, dijo en Instagram.

Es la primera vez que la intérprete de Oye Pablo produce su propio espectáculo, por lo que se ha sentido presionada por llevar un show de primer nivel a todos sus fans.

“No quiero decepcionar a ninguno de ustedes... yo estoy decepcionada, frustrada, enojada porque no lo puedo resolver. No tengo una varita mágica para resolver las cosas y que estén listas mañana. No puedo”, declaró la también actriz.

Danna Paola se sincera con sus miles de fans

Danna Paola ha sido muy honesta con su salud mental en múltiples ocasiones, pues asegura que sufre episodios de ansiedad. Esta vez, la mexicana enfrenta otra dura prueba a nivel emocional, dado que la gira XT4S1S ha tenido percances que están fuera de sus manos.

“Llevo toda mi vida esperando este momento... es la primera vez que estoy produciendo mi show. Yo quiero darle el mejor espectáculo a mi país”, expresó Danna en un live dirigido a todos los Dreamers, como se hacen llamar sus fanáticos.

Las reacciones de apoyo se han hecho presentes para Danna Paola, pues miles de fanáticos alentaron a la cantante con emotivos mensajes en las plataformas digitales.

