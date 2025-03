Danna responde a quienes la critican por utilizar la imagen de la Virgen en su ropa interior

La actriz y cantante mexicana Danna decidió traer nuevamente a la mesa el tema de su ropa interior, y es que hace varias semanas que compartió una foto en sus redes sociales en donde se le ve usando una atrevida tanga que tiene la imagen de la Virgen de Guadalupe.

Como era de esperarse, muchos enloquecieron y comenzaron a lanzar críticas en contra de la joven de 29 años de edad, a quien incluso acusaron de blasfema, pues fueron varios los internautas que aseguraron que se trataba de una falta de respeto enorme hacia esta figura santificada en México.

¿Qué dijo Danna sobre su tanga de la Virgen de Guadalupe?

Cuando fue cuestionada por algunos reporteros sobre su más reciente polémica que tuvo lugar durante febrero de 2025 luego de hacer pública su colaboración con el rapero mexicano Santa Fe Clan, Danna respondió sin ningún temor a generar controversia.

La famosa expuso que el uso de esa ropa interior se relaciona con que la Virgen de Guadalupe la respalda, e incluso comentó que ella es creyente de la religión católica, y que a diferencia de lo que muchos podrían pensar siente un gran respeto por esta imagen.

La artista se mostró un poco a la defensiva cuando le preguntaron cuál era su opinión sobre la crítica que Alex Lora lanzó en su contra, pues el vocalista de la agrupación El Tri se lanzó contra la famosa pidiéndole respeto para la Virgen, acusando que es la identidad de México.

A estos comentarios, Danna no respondió nada , solo dijo no tener idea de qué le estaban hablando y prefirió continuar diciendo que le mandaba saludos y besos al exponente de rock mexicano. Al parecer a la cantante no le importa lo que digan de ella ni generar controversia con sus publicaciones, esto a pesar de que no es la primera vez que es “funada” por el público mexicano.