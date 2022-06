Estos son los daños que muestran los bebés de las mujeres que tuvieron Covid-19.

Aunque no parezca la pandemia aún no ha terminado. Es una realidad que las medidas se han relajado entre las medidas que tomaron distintos gobiernos como por el comportamiento de sociedades de varios países. Ahora bien, dentro de esta situación no se ha indagado lo suficiente respecto a las secuelas que deja padecer esta dolencia y hay que hablar sobre los daños que muestran los bebés de mujeres que tuvieron Covid-19.

Un estudio preliminar presentado en el 30° Congreso Europeo de Psiquiatría determinan resultados con cierta dosis de contundencia según las palabras de Rosa Ayesa Arriola, líder del proyecto.

No todos los bebés nacidos de madres infectadas con Covid-19 muestran diferencias en el desarrollo neurológico, pero nuestros datos indican que su riesgo aumentó en comparación con aquellos no expuestos a Covid-19 en el útero. Necesitamos un estudio más grande para confirmar el alcance exacto de la diferencia

¿Cuáles son los daños que muestran los bebés de mujeres que tuvieron Covid-19? Los hechos indican que los bebés nacidos de madres que tuvieron Covid-19 mostraron diferencias en lo que refiere a los resultados del desarrollo neurológico a los 6 meses de gestación.



Además, los investigadores encontraron que los bebés nacidos de madres que habían sido infectadas tienen mayor dificultad para relajarse y adaptar sus cuerpos cuando están en brazos, en comparación con los de madres no infectadas, especialmente cuando la infección tuvo lugar a finales del embarazo.



También los bebés tienen una tendencia a mostrar mayor dificultad en el control del movimiento de la cabeza y los hombros.



Los investigadores presentaron los datos sobre el embarazo y la evaluación posnatal 6 semanas después del nacimiento; sin embargo, el proyecto continuará para ver si hay efectos a más largo plazo y el grupo monitoreará el lenguaje infantil y el desarrollo motor entre los 18 y los 42 meses antiguo.

Las madres se sometieron a una serie de estudios durante y después del embarazo incluyendo hormonales, bioquímicas, pruebas salivales, respuestas de movimiento, así como cuestionarios psicológicos.