“No es líder": Dariana arremete contra Estephanie. (VIDEO)

El Exatlón México ha estado muy interesante en su semana de estreno, en la que los atletas han mostrado de lo que están hechos, incluso, ya se han formado las primeras rivalidades y han surgido algunas polémicas como la que protagonizaron Manuel y Dariana.

La atleta del equipo rojo se mostró sorprendida por la acción de Manuel, quien la empujó pese a ser una mujer, por lo que los ánimos entre Famosos y Contendientes se calentaron, tanto así que Dariana explotó y le dijo a una de sus compañeras que esos vatos si la hicieron enojar.

“Estos vatos sí me enojaron, o sea, estamos todos ahí para apoyar (…), me paré normal, al lado estaba Manuel, el de waterpolo, y en eso voltea esta Vero que estaba empujándome, voltea a ver y me dice vas y este (Manuel) me empieza a agarrar a codazos y nada más le agarré el brazo”, declaró.

“Me molesta que tengan esas actitudes pues porque al final todos merecemos respeto, pero yo no voy a reaccionar así porque no soy así”, añadió.

Pero la cosa no paró ahí, Manuel no se quedó callado y así habló de su pequeño incidente con la atleta de los Famosos: “Me sacó mucho de la concentración que traía el show que hubo ahí, eso de estar empujando y eso. No es mala intención de estar empujando, es como vinimos a echarle porras al equipo para que ganen, esto no es una pelea”.

“Yo respeto un montón a todo el equipo rojo, pero, así como los respeto, así también les juego fuerte. Ellos tenían un montón de presión y supieron manejar esa presión”, finalizó.

Dariana protagoniza nueva polémica

Tal parece que Dariana dará mucho de qué hablar a lo largo de la presente temporada de la competencia más colosal de la historia, pues recientemente arremetió contra Estephanie, quien le reclamó a sus compañeros por no haber lavado sus trastes y aseguró que “aquí no hay chacas”.

Esto provocó que Dariana arremetiera en contra de su compañera de equipo y le dijera a Yan Lobbito que “Esteph tiene buen rendimiento…, no se me hace buena líder. Quiere mandar”, todo por el regaño que le metió a Yahel Castillo por no lavar sus trastes.

