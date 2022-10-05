Exatlón México: Dariana se dice molesta con Manuel; él responde.

El día de ayer comenzó la aventura más grande de la televisión mexicana, donde 20 atletas aceptaron el reto de formar parte de la nueva temporada de Exatlón México, donde tienen el compromiso de demostrar que vienen a dejarlo todo.

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La competencia comenzó una gran intensidad, tanta que ya se ha dado la primera polémica de la temporada, pues luego de una fuerte competencia en el Duelo por la Supervivencia, justo en uno de esos puntos, Dariana quería ver el juego, pero Manuel la empujó.

La reacción de la joven deportista fue de asombro, luego de eso Emmanuel volvió a cometer la misma acción, por que la deportista aseguró que solo están tratando de sacarlos de concentración y molestar.

Dariana se encuentra muy molesta con la actitud de Manuel.

Luego de los hechos de ayer, los deportistas de ambos lados salieron muy molestos, por lo que al llegar a su lugar de descanso hablaron con sus compañeros y desahogaron su enojo.

Ahorita en el juego sí se puso caliente la cosa, entre el equipo azul y el equipo rojo. Yo creo que el equipo azul estaba ya perdiendo un poco la cabeza, no me parece que fuera una acción correcta, pero al final lo demostramos en el campo de juego, es donde se demuestran las cosas. Ahorita sí o sí uno de ellos se va a ir a eliminación. Nos molesta que tengan esas actitudes…

Luego de las fuertes palabras de Dariana, Manuel no se quedó callado y dio su punto de vista sobre los hechos que tuvieron lugar en el terreno de juego.

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