Curiosidades que no sabías sobre el planeta Tierra

Las condiciones particulares de este planeta, hacen que pueda albergar todo tipo de vida, incluyendo millones de especies de animales y plantas. Seguramente no debes saber muchas de las singularidades que lo identifican, aquí te hacemos un recuento de ellas.

Cantidad de agua

Seguramente has escuchado hablar que más de las dos terceras partes del planeta están cubiertas por agua, pero los datos correctos son los siguientes: específicamente es un 70,8 % de agua y un 29,2 % de tierra. Pero la cosa no termina ahí, pues de toda esa cantidad de agua, solo el 3,5 % es agua dulce y el otro 96,5 % se encuentra de los océanos. Aprovechamos este punto para recordarte lo vital e importante que es este recurso. ¡Cuídala!

Vida marina aún no conocida

Según los expertos, existen muchas especies en el océano que aún no se conocen, y es que imagina nada más la cantidad de agua que existe en todo el planeta. El océano tiene miles de pies de profundidad en muchas áreas y ofrece millones de oportunidades para que la vida prospere. Los investigadores han encontrado lugares donde el agua caliente salta a través de grietas en el lecho marino, como géiseres en la tierra, hecho que hace más probable el poder desarrollar vida. Se estima que solo se ha podido descubrir menos del 10 % de las especies existentes en el mar.

¿Quién la nombró Tierra?

A diferencia de otros planetas, no se han logrado encontrar datos históricos reales sobre la persona o grupo que nombró a este increíble planeta “Tierra”. Este término procede del inglés antiguo y del alto germánico y es el único planeta que no lleva el nombre de un dios griego o romano.

La Tierra no es redonda

Como lo acabas de leer, lamento decirte que el planeta donde vives no es redondo como te lo enseñaron desde que eras pequeño. Pero espera, tampoco nos creas terraplanistas como aquellos que aún abundan por ahí. Mejor dicho, no es esférica, nuestro planeta es una esfera ligeramente ovalada en su ecuador, algo así como la forma de una pera; tiene una forma más parecida a la de un esferoide oblato, que parece un círculo más plano. Pero eso sí, definitivamente no es plano.

La gravedad no es igual en todas partes

Debido al punto anterior, que nuestro globo terráqueo no es una esfera perfecta, su masa se distribuye de manera desigual y esto hace que su gravedad también lo sea. Una misteriosa anomalía gravitacional existe en la Bahía de Hudson de Canadá. Esta zona tiene una menor gravedad que otras regiones, y un estudio de 2007 encontró que el derretimiento de los glaciares era el culpable.

Existen más virus que estrellas en el Universo

Un dato que seguramente puede alarmarte, pero descuida, el que te alertes no cambiará este dato. Se dice que la tierra está repleta de virus, se calcula que hay unos 10 nonillones de virus individuales. Y reiterando nuestras declaratorias de que no tienes que alarmarte, la mayoría de estos virus no afectan a los humanos... por el momento.

¿Qué te parecieron estos datos? ¿Conocías alguno? Esperamos te haya aportado mayor conocimiento para saber más sobre este increíble planeta en el que vivimos.