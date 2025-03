¡De la familia de Azteca UNO! Ella es la conductora favorita de Christian Nodal

Con la idea de estar más cerca de su gente a través de las plataformas tradicionales y de internet, Christian Nodal ha dedicado gran parte de sus últimas semanas a conceder entrevistas a algunos medios de comunicación. De esto surgió algo realmente llamativo, pues el cantante de regional mexicano confirmó que una conductora de la familia de Azteca UNO es su favorita.

En días pasados Christian Nodal tuvo una charla con nuestra querida Pati Chapoy para Ventaneando en donde reveló detalles sobre cómo es su relación con su esposa Ángela Aguilar, así como la forma en cómo ha evolucionado musicalmente hablando a través de los años. Y si bien Pati es muy querida por “El Forajido”, hay una conductora de Azteca UNO que lo hace sentir realmente bien.

¿Se puso nervioso? 😱😱 Así fue como Christian Nodal reaccionó a los piropos de Pati Chapoy. 🤠👩🏻

¿Quién es la conductora favorita de Christian Nodal?

Fue durante una charla con nuestra querida Flor Rubio que Christian Nodal aseguró que su forma de entrevistar, así como las preguntas que realiza y la forma en cómo se preocupa por sus entrevistados, hacen que ella sea su conductora favorita de todos los medios de comunicación. El cantante de regional mexicano aseguró, además, que la conoce desde hace bastante tiempo.

“”Yo te quiero mucho, ya te conozco. Yo te conozco de varios años y siempre tus entrevistas son muy lindas, muy bonitas y creo que por eso me ves con una sonrisota. Además, creo que ese sombrero te queda muy bonito (...) Yo sinceramente te lo digo, me encanta estar en la televisión. Soy más de observar, no me gusta estar hablando ni nada de eso, me gusta divertirme”, explicó el esposo de Ángela Aguilar.

¿Ángela Aguilar estará con él? 👀 Christian Nodal abrió su corazón con Flor Rubio sobre cómo se siente al presentarse en la Plaza de Toros.🎶🎤😱



¿Quién es Flor Rubio?

Se trata, nada más y nada menos, que de una de las conductoras y periodistas más importantes y representativas que el mundo del espectáculo nacional tiene en la actualidad. Flor Rubio nació el 5 de agosto de 1971 en la Ciudad de México y llegó a Azteca UNO en el año 2018; desde entonces, forma parte de Venga la Alegría, el programa matutino más divertido del país.