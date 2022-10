¿De qué murió Robbie Coltrane, Hagrid en Harry Potter?

Este viernes se dio a conocer la muerte del polifacético actor escocés Robbie Coltrane, de 72 años, conocido por encarnar a Rubeus Hagrid en la saga mágica de “Harry Potter” y por encarnar a Valentin Dmitrovich Zukovsky en las cintas de “James Bond Golden Eye” y “The World is Not Enough”.

En la pantalla debutó en 1980 con la miniserie de la BBC “The Lost Tribe” (1980), y en el cine como conductor de limusina en “La muerte en directo”. Su primer protagónico llegó en 1981 al interpretar al detective Fritz Langley en “Subeay Riders” Amos Poe.

Su último trabajo fue en la serie “Mitos urbanos”, en la que daba vida a Orson Welles, no obstante, siempre será recordado como Hagrid, personaje que llenó de alegría a chicos y grandes. Coltrane también era uno de los cómicos más populares del Reino Unido.

A lo largo de su carrera ganó cinco premios Bafta de la Academia de Cine y televisión británica, tres de ellos de forma consecutiva, entre 1994 y 1996, por su participación en la serie “Cracker”.

La noticia sobre su muerte fue dada a conocer a través de la agencia del actor Anthony Robert McMillan, nombre real del histrión que decidió hacerse llamar Robert Coltrane en honor al saxofonista John Coltrane.

“Robbie probablemente será recordado durante las próximas décadas como Hagrid, un papel que dio alegría tanto a niños como adultos, provocando un torrente de cartas de fans cada semana desde hace 20 años”, rememoró su gante, Belinda Wright.

¿De qué murió Robbie Coltrane? Hasta el momento se desconocen las cusas de la muerte de Robbie Coltrane, quien interpretara al entrañable guardabosques de Hogwarts en la saga de Harry Potter de J.K Rowling, misma que lo catapultó a la fama y le valió el reconocimiento.



De acuerdo con TMZ, el actor estuvo enfermo durante varios años y murió en un hospital cerca de su hogar en Larbert, Escocia.