Papás de Debanhi Escobar denunciarán al payaso Platanito. ¿Por qué?

Caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias es la consignia que tienen los papás de Debanhi Escobar, encontrada sin vida el pasado mes de abril de 2022, en una cisterna de un motel en Nuevo León.

Los papás de Debanhi no solo irán tras los responsables, sino también tras todos aquellos que lucren con su muerte, como es el caso de Platanito, quien hace unos días hizo un chiste en alusión a la trágica muerte de la joven , por lo que sus padres lo denunciarán este jueves ante el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED).

“Es muy lamentable. Estamos en noviembre a un día de celebrar el Día Internacional para Erradicar la Violencia contra Mujer. Debanhi no murió ahogada”, dijo Mario Escobar en exclusiva para Ventaneando.

“Tuvimos que pasar tres o cuatro meses para demostrar que Debanhi mo murió ahogada, que murió sofocada y que fue privada de su libertad. Nosotros estamos a favor de la comedia, a favor de la libertad de expresión, pero hay un límite donde se está vulnerando la dignidad, revictimización y donde nosotros estamos en un proceso abierto”, continuó.

Papás de Debanhi denuncian a Platanito

Los papás de Debanhi dejan claro que no permitirán que se lucre con la muerte de su hija.

“Todavía no está nada cerrado. Él da a entender que Debanhi murió de manera voluntaria. No es la primera vez que hace esto Platanito, ya van tres o cuatro veces, con Paulette, con los niños de Sonora que murieron”, dijo.

“Nosotros queremos dejar un precedente de que no vuelva a pasar, ni con Sergio ni con nadie. No estamos pidiendo dinero, sino una amonestación pública, que este señor se capacite en perspepectiva de género, que tome cursos de derechos humanos para que no lo vuelva a hacer”, continuó.

Y sobre si Platanito podría ir a la cárcel, esto comentó: “Dependerá del concejo, la verdad no sé cuáles son las medidas administrativas con base al artículo 83 de la ley federal”.

