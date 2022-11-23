Cazzu causó gran revuelo en un evento de una revista para hombres.

Anoche una lluvia de celebridades se dio cita en un evento realizado por una revista de moda para hombres. Y quien más causó conmoción fue sin duda la cantante argentina Cazzu, pues compartió algunas palabras con la prensa, aunque de su novio Christian Nodal no dijo ni pío.

"Ahora y el sábado vamos a estar aquí, la próxima semana también, entonces atentos a mis redes", dijo.

Por su parte, Christian Chávez presumió el reciente encuentro con sus excompañeros de RBD.

"No hay ningún problema entre nosotros. Cuando fue la boda de Maite, Dulce estaba muy cansada porque estaba empezando las grabaciones de su nuevo proyecto. Ahora se pudo compaginar porque también fue un domingo y fue en la Ciudad de México. De Poncho no sé cuál fue su compromiso, pero a veces no podemos estar todos", contó.

Pedro Damián, creador del grupo, también se dijo emocionado por el reencuentro: "Verlos como papás y como mamás... es extraordinario. Es un proceso que cada vez va cambiando más".

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Ninel Conde rompe el silencio sobre Giovanni Medina

Ninel Conde también asistió a la gala y reveló si está por lograr un acuerdo con Giovanni Medina, padre de su hijo Emmanuel, en cuanto a las convivencias con el menor.

"La verdad no quisiera tocar mucho el tema por todo lo que hay alrededor, pero primero Dios todo estará bien y lo importante es que el niño esté bien", declaró.

Marjorie de Sousa confesó lo difícil que resulta trabajar y ser madre soltera a la vez: "Ha sido un poco agotador, pero yo feliz de la vida lo hago. Él está hermoso, inteligente y maravilloso. Viene algo muy bonito que les estaré presentando".

Alex Hoyer, novio de Danna Paola, habló sobre los problemas técnicos que enfrentó la cantante en el arranque de su gira: "Creo que son cosas que suceden, no es la única a la que le pasa, ella preparó un espectáculo increíble".

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