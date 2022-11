Janett Arceo develó placa por los 40 años de su programa de radio.

Janett Arceo festejó por todo lo alto los primeros 40 años de su emblemático programa de radio La Mujer Actual, cuya placa conmemorativa develó nuestra querida Pati Chapoy.

“Quiero decirles que para estos 40 años pensé en una madrina muy especial. Y es que, la conozco desde hace muchos años, cuando trabajamos para Raúl Velasco. Reconozo en ella a una talentosa periodista, a una mujer con entrega, una mujer de la que he recibido cariño y respeto”, dijo Janett para después darle la bienvenida a Pati Chapoy.

Al término de la develación fuimos testigos del enorme cariño que ambas comunicadoras profesan: "¡Ya me está ventaneando! Nunca me ventanea porque sí se sabe mi vida, sí se sabe la historia completa”, dijo Janett.

“Lo que pasa es que tú nos has acompañado muchos años, no nada más en la pandemia, cada etapa de nuestra vida nos has ayudado a resolver muchas cosas”, continuó Pati.

La emisión de aniversario contó con la participación del comediante César Filio y Los Chinacos de Toño Medina.

Pati Chapoy dedica emotivo mensaje a su amiga, Janett Arceo

Esta tarde, en nuestro programa Ventaneando, nuestra querida Pati Chapoy dedicó un emotivo mensaje a Janett Arceo por sus 40 años de esfuerzo y disciplina.

“Estuve en la presentación de los primeros 40 años del programa de radio de Janett Arceo. Me dio un gusto enorme acompañarla porque 40 años te hablan de disciplina, de talento, de entrega, de trabajo y de ser una mujer aguerrida al frente de un equipo y de un programa como el suyo. Felicitarla es poco, quiero agradecerle que se ha convertido en una persona indispensable en el mundo de la radio”, dijo sobre el honor de ser madrina de Janett.

