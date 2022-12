Dejó a su esposo porque la golpeaba y ahora sus hijos la odian.

Una mujer decidió dejar a su esposa después de varios años de haber sufrido maltratos a su lado. Ahora, ella quiere encontró a una nueva pareja y quiere re-hacer su vida con él, pero sus hijos no se lo permiten e incluso le recriminan que no quiera perdonar a su padre, a pesar de saber todo lo que le hizo.

Una mujer vivió un auténtico infierno al lado de su ex-esposo, porque la golpeaba y maltrataba de muchas maneras. La mujer relató que él incluso la golpeó mientras estaba embarazada y eso hizo que poco a poco se hiciera con el valor necesario para dejarlo. Al final, ella pudo lograrlo. Decidida a tener un nuevo inicio, conoció a su actual pareja y la llevó a vivir a la casa que su madre le dejó.

Una de las hijas de esta mujer tiene mucho enojo porque piensa que se está comportando como una adolescente cuando está con su novio. No soporta la idea de que este nuevo hombre viva con ellos en su casa y que su madre no quiera perdonar a su padre, aunque ella sabe todos los maltratos que le dio. Además, esta chica no quiere trabajar.

Para mis hijos estoy muerta. | Programa del 9 de diciembre del 2022

El nuevo novio de la mujer dijo que él solamente quiere estar en paz con su nueva pareja y que sus hijos dejen de meterse en cuestiones que no les importan. Aunque ellos digan muchas cosas, este hombre afirma que no le interesa quedarse con la casa, sino con su madre. Además, piensa que sus dos hijos solamente son unos parásitos que quieren vivir de lo que tiene su madre.

El otro hijo de esta mujer estaba más que enojado. Él ha llegado a los golpes con la nueva pareja de su madre con tal de hacerle entender que no lo quiere en su casa, pero no ha tenido ningún resultado. Este muchacho insiste en que el nuevo novio de su madre se debe de ir de su casa y ella debe regresar con su padre, y si no es eso, al menos debe perdonarlo.

La nuera de la mujer también vive con ellos. Al igual y que sus dos cuñados, ella no trabaja, pero sí se queja de que su suegra nunca la ha querido y que ahor parece que hasta los quiere correr. Muchos le han dicho que, de todos, ella es la que más ha malinterpretado toda la situación que se vive en casa de su suegra.

Al final, esta mujer corrió a todos de su casa porque ya está harta de que no la dejen vivir su vida y que la traten como a una marioneta.