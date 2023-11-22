¿De dónde surgió la demanda de Aracely Arámbula contra Luis Miguel?

Luis Miguel inicia su serie de conciertos en la Ciudad de México, rodeado de la polémica, pues en las últimas semanas se hablaba de la demanda que Aracely Arámbula interpuso en su contra, por ser deudor alimentario de sus dos hijos.

Se presume que Luis Miguel Basteri Gallego, tendría que presentarse este día para cumplir con el segundo citatorio, referente a esta demanda, dado que no acudió al primer llamado, fechado en el siguiente documento con el día 15 de noviembre.

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Sin embargo, Aracely está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias, pues no ha guardado silencio y ha levantado energéticamente la voz para exigir que se cumplan los derechos de sus dos hijos.

¿Por qué comenzó la polémica entre Luis Miguel y Aracely Arámbula?

Recordemos que Luis Miguel y Aracely Arámbula, se separaron en el año 2009 y durante los primeros años la actriz guardó hermetismo total con el tema. Fue hasta diciembre del 2019, cuando se presume que el cantante dejó de pagar la manutención de sus hijos.

En mayo de este año, Aracely sorprendió al reaccionar sobre el asunto, durante la conferencia de prensa de Jorge Lozano.

Si yo salí del Rey cucaracho, ustedes pueden salir de cualquier muchacho

En los siguientes meses, Aracely Arámbula hacía referencia a que el padre de sus hijos, no estaba presente en sus vidas.

Para empezar, no me interesa verle la cara, porque me cae muy mal, si él tuviera interés. Decía, ‘tiene que estar más presente, era cuando tenia 4 y 6’, pero ahorita tienen 16 y 14, ya están más altos que él

Se sabe que Luis Miguel ya depositó el adeudo en septiembre; sin embargo, Aracely no desiste en su postura.

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Y que no puede ser en el momento que la gente lo quiere y lo desea, tener una deuda de 48 meses…

Veremos si Luis Miguel, responde a estos citatorios o ya veremos si Aracely, rompe más el silencio en las próximas semanas.

