“Despídanse de esta cara de momia vieja” ¡Laura Bozzo se va a operar!

Laura Bozzo se ha convertido en una personalidad por estar muchas veces dentro de la polémica y la última de ellas fue su salida de la cocina más famosa de México “MasterChef Celebrity”. Laura se convirtió en una de las favoritas del reality de cocina y no necesariamente por sus platillos, sino por su irreverente personalidad que le daba un sabor de emoción al programa.

¡La cocina de MasterChef se encendió y Laura Bozzo renunció! [VIDEO] Laura Bozzo fue capitana de equipo por primera vez, pero se quemó la mano y todo se volvió un caos, lamentablemente decidió retirarse de la competencia.

Laura Bozzo va a pasar por el quirófano ¡Se va a operar la cara!

Laura sorprendió a todos con sus más recientes declaraciones, debido a que reveló que va a cambiar de look, la conductora se siente feliz y orgullosa de tener 72 años, así como de lucir un buen cuerpo con el que se siente muy a gusto, a ella no le importan las críticas y mucho menos decir su edad, ya que para ella los años están en el alma y en el espíritu. Bozzo, es conocida por ser una mujer sin filtros, pues no teme a decir lo que piensa y la mayoría de veces prefiere evitar e ignorar los malos comentarios que recibe en redes sociales.

¡Me voy a operar, si, despidanse de esta cara de momia vieja porque me la voy a mejorar! Quiero que vaya con el cuerpo, pues no va con mi cuerpo.

Explicó que se someterá a una reconstrucción de rostro que se realizará con base a sus músculos con su cirujano de confianza en Perú, quiere que le hagan un levantamiento de cara, ya que no optó por filtrarse productos como bótox, pues tal vez para ella podría resultar contraproducente y terminar con el rostro caído.

¿Por qué renunció Laura Bozzo a MasterChef Celebrity?

Laura Bozzo se convirtió en la primera participante de MasterChef Celebrity en abandonar el programa de forma voluntaria lo cual sorprendió a todos, ya que muchos dicen que lo hizo por Harold, puesto que si ella salía de la competencia, él no tendría que enfrentarse al reto de eliminación; sin embargo, las declaraciones de Laura fueron otras:

La energía negativa que existía, la falsedad, la hipocresía en el team ‘Hielitos’, sacó muchas cosas malas de mí.

La conductora la pasó muy mal en el último reto del programa, ya que fue capitana de equipo y nadie quería trabajar con ella, por su supuesta “mala actitud”, finalmente Laura sintió que Litzy la había traicionado, porque ella eligió hacer equipo con Ferka.

