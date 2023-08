Despiden a guardia de seguridad que se hizo viral por cantar en concierto de Taylor Swift

Tremendo furor ha desatado Taylor Swift con su gira “The Eras Tour”, misma con la que ha visitado diversas partes de Estados Unidos y actualmente México, y es que ha sido mucha la demanda por ver a la cantante estadounidense, considerada una de las más influyentes en la música.

Hace algunos días, se dio a conocer el caso de Calvin Denker, un guardia de seguridad que se hizo viral en redes por cantar a todo pulmón “Cruel Summer” de Taylor Swift, durante uno de los conciertos que la cantante ofreció en Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos.

¿Qué pasó con Calvin Denker?

Calvin Denker se hizo viral por cantar a todo pulmón “Cruel Summer”, el video llegó a más de tres millones de reproducciones, por lo que tras alcanzar la fama decidió abrir su propio canal de TikTok, donde contó cómo consiguió el empleo de guardia de seguridad y ver gratis el concierto de Taylor Swift.

¿Cómo es que se volvió guardia de seguridad? De acuerdo con Calvin, hace cinco años fue a la gira “Reputation” y en aquella ocasión tenía la intención de asistir a uno de los conciertos de Taylor Swift, pero sin pagar por las entradas, por lo que investigó cómo hacerle para poder trabajar como guardia de seguridad.





Al final, Calvin Denker lo consiguió y anunció que asistiría como guardia de seguridad a dos presentaciones de Taylor Swift en Minneapolis, los días 24 y 25 de junio.

“Cuando fui a la primera noche, estaba asombrado, todos los fanáticos fueron tan ruidosos y Taylor estuvo fenomenal. Por mi trabajo no tenía permitido darle la espalda a la multitud y ver realmente el espectáculo de Taylor”, recordó Calvin.

¿Cómo se hizo viral?

Durante el primer show, Denker se percató que en repetidas ocasiones Taylor Swift pasó cerca de él, por lo que para el siguiente concierto decidió imprimir algunos papeles para repartirlos al público, para pedirles que le tomaran una foto cuando la cantante pasara detrás de él, pues tenía prohibido hacerlo.

Fue Alisa Maloney, quien decidió grabarlo cantando “Cruel Summer”, fue así como se hizo viral y se volvió uno de los personajes más famosos de la red. “Lo vi a la mañana siguiente, estaba muy feliz de volverme viral, y fue un momento muy divertido”, declaró.

¿Por qué lo despidieron?

Desafortunadamente, no todo fue color de rosa para Calvin Denker, pues lo despidieron después de que se hiciera viral. La empresa tomó la decisión de despedirlo, “a pesar de haber cumplido con su trabajo”.

“A pesar de eso, la mujer de Recursos Humanos que me llamó no fue capaz de explicar exactamente qué había hecho mal, porque no hice nada más allá de pedir fotos, que es lo que ocurre en cualquier otro concierto, con la única excepción de que me aseguré de que me enviaran las fotos en las que yo salía”, finalizó.