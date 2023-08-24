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FOTOS | Estas son las peticiones de Taylor Swift para sus conciertos en CDMX

Se reveló una larga lista de exigencias que solicitó Taylor Swift para sus conciertos en la Ciudad de México. ¿Será verdad? Te contamos en fotos los detalles.

Por: Ana Patricia Pérez

Taylor posando.jpg
Taylor firmando.jpg
Taylor puerta gigante.jpg
Taylor selfie.jpg
Taylor ramo de gatitos.jpg
Taylor de perfil.jpg
Taylor en CDMX.jpg
Taylor con fleco.jpg
Taylor con lentes.jpg
Taylor cabello de colores.jpg
Taylor cielo.jpg
Taylor bola de cristal.jpg
Taylor con boina.jpg
Taylor blanco y negro.jpg
Taylor bailando.jpg
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