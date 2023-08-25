¿Sismo durante el concierto de Taylor Swift en la CDMX? Estas son las probabilidades

¡Prepárate, México! Los conciertos de Taylor Swift están a punto de comenzar, pero esta vez no solo se trata de música y emociones desbordantes. En las últimas semanas, ha surgido una curiosa teoría que ha capturado la atención de fans y expertos por igual: ¿podría el concierto de Taylor Swift desencadenar un sismo en la capital?

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¿Habra un Sismo durante el concierto de Taylor Swift?

La fiebre de la música pop está a punto de desatarse en la Ciudad de México, y con ella, una inusual pregunta que ha dejado perplejos a muchos: ¿puede la energía desencadenada por el fervor de los seguidores de Taylor Swift provocar un movimiento telúrico?

Si bien esto podría sonar como una trama salida de una película de ciencia ficción, los informes de un sismo vinculado a uno de sus conciertos en Seattle, Estados Unidos, han llevado a algunos a preguntarse si este fenómeno podría replicarse en tierras mexicanas.

Así fue el microsismo en concierto de Taylor Swift en Estados Unidos

El fenómeno conocido como"Swift Quake" comenzó a ganar tracción después de que se informara de un sismo de magnitud 2.3 en Seattle, registrado en las fechas cercanas al concierto de Taylor Swift en el estadio Lumen Field. Esta curiosa coincidencia dejó a muchos con la boca abierta y a otros con una sonrisa cómplice, como si la música de Swift tuviera el poder de agitar no solo corazones, sino también la corteza terrestre.

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Los fans no han tardado en especular sobre la posibilidad de que el "Sismo Swiftie" haga su aparición en la Ciudad de México durante los esperados conciertos de la artista. Pero, ¿qué dicen los expertos al respecto?

¿Cuáles son las probabilidades de que los conciertos de Taylor Swift provoque un sismo?

El Jefe del Servicio Sismológico Nacional, dio a conocer que seguramente va a ocurrir, sin embargo, detalló que no estamos ante un verdadero sismo en el sentido convencional, ni representa un riesgo para quienes asistan a los conciertos.

Para que un sismo ocurra se necesita una serie de factores, incluyendo la sincronización de movimientos en un gran número de personas, lo cual no es probable en un concierto, por más enérgico que sea.