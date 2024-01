Despiden a integrante de RBD por presunto fraude: ¿De quién se trata?

RBD cerró con éxito su gira “Soy Rebelde Tour”, el cual recorrió diversas ciudades de Estados Unidos, Colombia, Brasil y México y rompió diversos récords, según Touring Data, ya que se convirtió en una de los más taquilleros, incluso por encima del “Where We Are Tour” de One Direction.

Sin embargo, la exitosa gira de RBD se ha visto empañada por culpa de Guillermo Rosas, exmánager que fue despedido por presuntos desvíos de recursos.

Te puede interesar: RBD cerrará su gira de conciertos con este setlist en el Estadio Azteca

¡Checa homenaje a RBD! ¡Te encantará lo que hicieron los conductores!

¿Qué hizo Guillermo Rosas? Guillermo Rosas tenía el control total de la gira de RBD, él se encargaba de la selección de los lugares donde se presentaría la agrupación, así como las decisiones sobre la escenografía y el montaje.

Sin embargo, su gestión fue bastante turbia, ya que se dice que fomentó disputas entre los integrantes de RBD y porque al final las cuentas no cuadraron, lo que dio rumores de presuntos desvíos de fondos.

También te puede interesar: Memes le dan la bienvenida al primer concierto de RBD en la CDMX

De acuerdo con fuentes del “Soy Rebelde Tour”, Guillermo Rosas fue descubierto haciendo fraude con las finanzas provenientes de la gira de RBD. Se sabe que un gran desfalco provocó el despido del mánager.

¿Maite Perroni confirmó el despido?

Maite Perroni, integrante de RBD, confirmó que Guillermo Rosas ya no forma parte de la agrupación. Sin embargo, la cantante no quiso confirmar los rumores o especulaciones sobre el presunto robo o desfalco del exmánager.

Te puede interesar: Anahí se sincera sobre su enfermedad tras dejar gira con RBD

En charla con los medios, Maite aseguró que no tuvo relación directa con Guillermo durante la gira de RBD, aunque sí lo conoce desde hace más de 20 años. “Yo personalmente nunca había tenido una relación profesional con él. Hace 20 años fue parte del grupo de empresario que llevaron el tour de RBD, y ahora es la primera vez que yo trabajo con esta persona. No puedo hablar del caso porque desconozco cómo se dieron las cosas”.

¿Quién es Guillermo Rosas?

El empresario compartía fotografías con los integrantes de RBD (Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman y Christian Chávez) en su cuenta de Instagram. Cabe mencionar que es dueño de “The Sixt House”, empresa ligada a Universal Latin Music Entertainment, y ha trabajado con otros artistas como Chiquis Rivera, Los Tigres del Norte y Alejandra Guzmán.