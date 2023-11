Anahí se sincera sobre su enfermedad tras dejar gira con RBD

Anahí encendió las alarmas la semana pasada, después de que tuviera que abandonar en ambulancia uno de los conciertos de RBD, lo que desató la preocupación de los fanáticos de la agrupación, ya que se filtraron videos de la cantante abandonando el recinto.

La noche del 17 de noviembre, RBD dio su segundo concierto en Brasil; sin embargo, Anahí tuvo que abandonar el show en ambulancia. Antes de partir, la cantante se disculpó con sus fans y aseguró que “ellos saben que no han sido días fáciles, estoy con mucho dolor, realmente me siento muy mal por no darles lo que ustedes merecen y no quería perderme esta noche, estar aquí con ustedes para mí es lo más importante”.

¿Cómo está Anahí? Anahí reapareció en redes sociales, para revelar que tiene el corazón destrozado por haber abandonado a su público de esa forma, pero reiteró que tuvo que hacerlo por cuestiones de salud y enfatizó que es la primera vez que lo hace.

“Queridos amigos, por primera vez en mi vida, tuve que abandonar un concierto por un problema de salud. Tengo el corazón en pedacitos porque en verdad es lo que menos hubiera querido”, señaló.

“He tenido varios días con un dolor insoportable en las costillas, espalda y cabeza. Fiebre muy alta y escalofríos. De acuerdo a los estudios de sangre y ultrasonido que me realizaron, tengo una severa infección en los riñones, mucha inflamación y dolor. Estoy en manos de los doctores y por el momento, pensando en lo más importante que es la salud. Gracias por su cariño Brasil y les pido una enorme disculpa por haberme tenido que ir, faltándome cuatro canciones para terminar el show”, finalizó.

¿Qué dijo Anahí?

La cantante recurrió a su cuenta de Instagram para expresar su alegría por volver al escenario y le agradeció a sus fans por el recibimiento. “Estoy muy contenta, estoy feliz de haberlo podido lograr, de haber podido dar este show esta noche en Sao Paulo, de poderme despedir de esta gente tan hermosa en este país tan maravilloso que tanto amor me ha dado siempre”.

“Quiero decirles que para mí era muy importante despedirme así, bonito, y que la única imagen que tuvieran de esta gira mía aquí en Brasil fuera tan bonita, fuera saliendo a darlo todo, y con mis hermanos, y el show y como siempre he sido y no esas imágenes feas de hace dos días”, agregó.

Anahí explicó que “pasamos un susto muy grande porque no sabíamos qué tenía, había demasiado dolor, no podía caminar, sentí que cada vez me encorvaba más y no me podía enderezar, horrible y me asusté mucho, ese es el problema también, que cuando te asustas te paralizas y entras como en un estado muy feo”.

Por último, aclaró que ya se encuentra en tratamiento. “Hicieron los doctores todo increíble, me dieron el tratamiento directo y ya lo estoy siguiendo. Tengo una infección en los riñones muy fuerte, pero la vamos a combatir”.