RBD cerrará su gira de conciertos con este setlist en el Estadio Azteca

Lo que bien inicia, bien termina y hoy será el último concierto que RBD ofrecerá. Cabe mencionar que fue en enero pasado cuando Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckerman anunciaron que iniciarían la gira “Soy Rebelde Tour”.

RBD visitó diversos países del continente americano y ciudades de México; sin embargo, el ‘Soy Rebelde Tour’ llegará a su fin este jueves 21 de diciembre, cuando la agrupación se presente en la cancha del Estadio Azteca.

Te puede interesar: Anahí se sincera sobre su enfermedad tras dejar gira con RBD

¡Checa homenaje a RBD! ¡Te encantará lo que hicieron los conductores!

¿Cuándo se presentará RBD en el Estadio Azteca? Como mencionamos anteriormente, RBD cerrará este jueves 21 de diciembre su ‘Soy Rebelde Tour’ y lo hará con broche de oro en la cancha del Estadio Azteca, en punto de las 21 horas. A continuación te decimos todo lo que debes saber.

¿Cómo llegar al Estadio Azteca?

El ‘Coloso de Santa Úrsula’ se ubica en Calzada de Tlalpan 3465, así que la forma más sencilla de llegar es en transporte público (tren ligero, metro, camión). Aquellas personas que lleguen en automóvil podrán dejarlo en el estacionamiento del estadio (siempre y cuando lleguen temprano) o bien, en los centros comerciales cercanos.

También te puede interesar: Memes le dan la bienvenida al primer concierto de RBD en la CDMX

¿Qué récords rompió RBD?

A lo largo de 40 conciertos en países como Estados Unidos, Colombia, Brasil y México, la agrupación logró batir diversos récords. De acuerdo con Touring Data, su tour se convirtió en el más taquillero, incluso por encima del “Where We Are Tour” de One Directión, pues acumuló 130 millones en 30 shows.

Además de eso, Pollstar colocó la gira de RBD como una de las 20 más exitosas del 2023, ocupando el sexto lugar. Por su parte, Billboard puso al ‘Soy Rebelde Tour’ en el sitio 21 de las 40 giras más lucrativas del mundo, por encima de Bad Bunny, Daddy Yankee, Imagine Dragons, entre otros.

Te puede interesar: “Por nada me lo hubiera perdido”, ¿fue una indirecta de Anahí a Poncho Herrera?

En México se convirtió en la agrupación con más fechas en el Foro Sol, logrando reunir a 390 mil almas, sin contar las 80 mil del Estadio Azteca.

¿Cuál será el playlist para el Estadio Azteca?