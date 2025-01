México en alerta: Detectan nuevos 153 casos de Metapneumovirus ¿una pandemia?

Ayer les informamos sobre los primeros 2 casos confirmados de Metapneumovirus humano en México, los cuales fueron detectados en el estado de Nuevo León y uno más que estaba pendiente de confirmarse en Tamaulipas.

¿Se registraron nuevos casos de Metapneumovirus en México?

Sin embargo, en las últimas horas se han confirmado 153 casos de Metapneumovirus humano en nosocomios de Sinaloa, así lo dio a conocer el secretario de Salud de la entidad, Cuitláhuac González.

Según su reporte, los pacientes llegaron a los hospitales con cuadros gripales o neumonía y han sido atendidos de forma inmediata. De igual forma, negó que hasta ahora se hayan registrado decesos de pacientes contagiados con esta enfermedad. “No tenemos ninguna alerta de fallecidos por esta causa, pero, si tenemos casos de esta enfermedad o virus”.

De acuerdo con el secretario de Salud de Sinaloa este no es un número significativo, por lo que no hay razón para decretar una epidemia. Además, destacó que la infección es bien conocida desde hace años y no suele provocar cuadros complicados de salud.

¿Qué es el Metapneumovirus humano?

El Metapneumovirus humano no es un virus nuevo ni de origen desconocido, ya que la primera vez que fue detectado fue en 2001 en Países Bajos. En aquel entonces, los resultados arrojaron que la enfermedad existía entre nosotros desde hace al menos 60 años.

Este virus RNA monocatenario negativo pertenece a la familia Paramyxoviridae (paramixovirus), la misma que el sarampión o las paperas. Está muy relacionado con el Metapneumovirus aviar, por lo que se cree que saltó de las aves a los humanos.



El Metapneumovirus puede provocar neumonía en niños menores, personas adultas y personas inmunodeprimidas que requieran hospitalización, oxígeno y líquidos intravenosos.

¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas del Metapneumovirus son similares a los del virus respiratorio sincitial, pues incluyen: