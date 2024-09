Así detuvieron a Flor Amargo en Madrid por cantar en la calle

La cantautora mexicana, Flor Amargo, se encuentra en el ojo del huracán después de que fuera detenida en Madrid, España, por cantar en la calle.

Flor Amargo es una de las cantantes que se ha destacado por enfrentarse a las autoridades mexicanas en diversas ocasiones, sin embargo, ahora se metió en problemas en Madrid, España.

El Bad Bunny de Iztapalapa es una sensación en las fiestas. [VIDEO] Se llama Brayan y lo conocen como. Es un Mirrey del Barrio y nuestro querido Uriel Estrada fue a conocer si divertida historia. No te la pierdas.

¿Por qué fue detenida Flor Amargo? Como mencionamos anteriormente, Flor Amargo fue detenida por cantar en las calles de Madrid, España.

Te puede interesar: Flor Amargo protagoniza nueva polémica: ¿De qué se trata?

¿Qué dijo Flor Amargo?

Después de lo sucedido en Madrid, Flor Amargo contó su experiencia con sus seguidores. A través de un video difundido en TikTok, la cantante se dejó ver bastante afectada y con lágrimas en los ojos contó lo sucedido.

Flor Amargo explicó que fue detenida por la policía de Madrid, España por tocar música en la calle, algo que ha hecho en diferentes ocasiones en otras partes del mundo para conectar con las personas.

“Es mi última noche en Madrid y la primera vez que constato, porque me habían escrito otros amigos, ‘Flor se están llevando a los músicos en Madrid’. Yo vi que no se estaban poniendo, pero se reunió un montón de gente, me estaban escuchando y llegó la policía así de la nada”, dijo Flor Amargo.

“El policía, al final, me dijo... O sea, a mí se me salieron las lágrimas. Yo veía los ojos y lo veía como de ‘tengo que hacerlo’ y como que se trata de poner duro (...) y me dijo, ‘lo siento porque lo hacías muy bien’. Gracias a Dios no se llevaron nada, pero momo músico, que gana al día y que se lleven sus instrumentos...”, agregó la cantante mexicana.

Te puede interesar: VIDEO: Flor Amargo llora tras ser estafada y quedarse sin un peso.

¿Seguirá tocando en las calles?

A pesar del incidente, Flor Amargo declaró que no dejará de tocar en la calle y aseveró que no le teme a futuras detenciones y seguirá compartiendo su música con el público.

“No sé, pero no me puedo detener. No puedo dejar de tocar (...) porque yo sé que soy un instrumento muy poderoso. Ahora estaba tocando en la Plaza Mayor y se me acercó una chava y me dijo, ‘venía supertriste y me alegraste, me cambiaste la mentalidad’. Mientras haya una persona que pueda iluminarse con mis notas musicales, ahí voy a seguir. No me voy a parar y, quizá, algún día voy a transmitir desde la cárcel, porque quiero que el arte en la calle no sea un delito”, añadió.