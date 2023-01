Flor Amargo protagoniza nueva polémica: ¿De qué se trata?

Recientemente, la compositora e intérprete Flor Margo hizo pública su identidad sexual, pero lo que ahora está causando revuelo por un video que compartió en el que explica la razón por la que el cielo es no binarie.

¿Flor Amargo apoya la decisión que Sasha Sokol tomó por levantar la voz?

Y es que en una publicación de Twitter, Flor Amargo lució ropa deportiva, un helado y una gorra de unicornio. Aprovechó la ocasión para compartir lo que ella considera que tiene en común con el cielo y las razones por las que considera que éste es no binarie.

Yo soy como el cielo NO BINARIE el cielo es trans pic.twitter.com/IyoPPCEXpd — Flor amargo (@FlorAmargo) January 10, 2023

¿Qué dijo Flor Amargo sobre el cielo y su identidad sexual?

“El cielo es no binarie como yo; el cielo es solo el vehículo por el que transitan el día y la noche, el Sol y la Luna, ni es luna pero tampoco es sol, fluye, deja que sus energías le llenen de estaciones. La Luna es la que dice las estaciones, cuando hay Luna llena, la merea sube, así hay una Luna en mí, porque yo soy un cielo”, comentó la compositora.

Agregó que “hay días en los que se levanta con una energía y quiere llorar, pero me han dicho que por ser mujer, las mujeres son neuróticas”, con ello se reafirma como trans no binarie.

“Y como aquí todo debe ser nombrado, les digo, yo soy trans no binarie, a mí no me encajen en dos, yo soy un cielo, ni día ni noche, ni Sol ni Luna, soy todo”, con ese mensaje finaliza el mensaje Flor Amargo.

Ya en otra publicación, Amargo deja mensajes a las personas transfóbicas y a quienes la han criticado, pues afirma que al nacer le cortan la libertad a las personas al definirles un género, “por eso yo a no tengo género”, explica.