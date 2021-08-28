El día 28 marcó muertes de famosos como Juan Gabriel, José José, Manzanero y más.

Juan Gabriel, José José, Chespirito, Armando Manzanero y Manuel "Loco" Valdés perdieron la vida cuando el calendario marcaba el día 28 de distintos meses. El número podría indicarnos la razón de esta coincidencia.

Según la numerología, el día 28 se relaciona con la armonía, la empatía, el servicio social, el éxito, la vida divina y la sabiduría interna. Estas características son comunes entre los famosos que han muerto en esa fecha.

El número además tiene que ver con los ciclos que se cierran, pero anuncian la llegada de uno nuevo. Chespirito, Juan Gabriel, José José, Armando Manzanero y 'El Loco' Valdés terminaron su vida terrenal un día 28, pero comenzaron a ser leyendas de los escenarios.

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Muertes de famosos en día 28

El domingo 28 de agosto de 2016, Juan Gabriel murió a los 66 años, en su casa de Santa Monica, California, tan solo dos días después de dar un concierto en Los Angeles.

Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, murió el 28 de noviembre de 2014, a los 85 años de edad en Cancún, tras haber sufrido diversas complicaciones respiratorias.

El 28 de septiembre de 2019 dijo adiós para siempre José José, el 'Príncipe de la Canción', en un hospital de Florida, Estados Unidos. Su muerte fue polémica porque no se conocían las causas y debido a que su actual familia no había permitido que sus otros hijos estuvieran con él en sus últimos días.

Manuel 'El Loco' Valdés falleció el 28 de agosto de 2020 a los 89 años por cáncer y algunos problemas respiratorios. El cómico perteneció a una importante familia de actores como Germán Valdés 'Tin-Tan' y Ramón Valdés.

Armando Manzanero perdió la batalla contra COVID-19 el 28 de diciembre de 2020, a los 85 años. El compositor estuvo internado por 11 días luego de contagiarse de la terrible enfermedad durante su fiesta de cumpleaños.

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