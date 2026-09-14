Qué hacer con los botes de helado: 5 ideas para darles un nuevo uso
Los botes de helado pueden convertirse en objetos útiles para el hogar con un poco de creatividad. Descubre cómo reutilizarlos y darles una segunda vida.
Los botes de helado suelen terminar en la basura una vez que se acaba su contenido, pero puede tener otros usos dentro del hogar. Por su tamaño y resistencia, son una opción práctica para crear objetos útiles y decorativos.
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Reutilizarlos también permite aprovechar materiales que ya tienes en casa y evitar desecharlos inmediatamente. Con algunos cambios sencillos, estos recipientes pueden adaptarse a diferentes necesidades y espacios.
¿Cómo reutilizar los botes de helado de forma creativa?
Con un poco de creatividad y algunos materiales que probablemente ya tengas en casa, es posible transformar los botes de helado en piezas prácticas y decorativas. A continuación, desplegaremos cinco ideas originales.
1- Maceteros de estilo rústico
Puedes trasformar el bote en una maceta para plantas o hierbas aromáticas. Solo necesitas hacer algunos orificios en la base para facilitar el drenaje y cubrir el exterior con hilo de yute o cordón. También puedes añadir detalles trenzados a los costados para simular pequeñas asas.
2- Canastas organizadoras
Estos recipientes pueden utilizarse para mantener ordenados diferentes objetos del hogar. Después de preparar la superficie, puedes pintarla con pintura a la tiza y decorar los bordes con tela, puntillas o cintas.
3- Contenedores para alimentos secos
Si el bote tiene tapa, puedes convertirlo en un recipiente para guardar galletas u otros alimentos secos. La pintura, el decoupage y las plantillas permiten personalizarlo, mientras que una capa de barniz ayuda a proteger la decoración.
4- Barriles decorativos
Con pintura y algunos detalles puedes darle al bote una apariencia similar a la de un pequeño barril de madera. Las hendiduras y diferentes tonos de marrón ayudan a crear un efecto rústico y envejecido.
5- Adornos colgantes
La tapa y el cuerpo del recipiente también pueden aprovecharse para crear adornos decorativos. Puedes utilizar tela, encaje, papel, flores y otros elementos para elaborar piezas que después pueden colocarse en una pared.
¿Cómo reutilizar el tergopor?
El telgopor puede tener una segunda vida si se utiliza para crear objetos útiles y decorativos. Este material liviano puede transformarse en macetas, organizadores, adornos y diferentes proyectos de manualidades con materiales sencillos. Reutilizarlo es una forma práctica de reducir los residuos y aprovechar recipientes que normalmente terminarían en la basura.