El arrollador éxito de K-Pop Demon Hunters en Netflix ha consolidado a la banda virtual de chicos, los Saja Boys, como el referente absoluto de la moda juvenil y el diseño urbano. Por eso, te presentamos las mejores ideas para decorar tu juego de geometría.

Los fanáticos de Jinu, Abby, Mystery, Romance y Baby Saja buscan constantemente llevar la estética neón, oscura y vanguardista del grupo a todos los aspectos de su vida diaria, incluyendo las herramientas de estudio más tradicionales.

Caminos de la Vida | Programa 14 de septiembre 2026

5 ideas para decorar tu juego de geometría de los Saja Boys

Fondo holográfico en el reverso de las reglas

Compra papel adhesivo holográfico o tornasol en cualquier papelería. Recorta tiras delgadas de la medida exacta de tus reglas y escuadras, y pégalas únicamente por la cara trasera del plástico transparente.

Etiquetas de vinil personalizadas con la escala de 8-Bits

Diseña e imprime tiras delgadas en papel adhesivo de vinil con el logotipo geométrico de los Saja Boys y los rostros de los miembros en alta resolución. Pégalas en el espacio central libre de la regla y el transportador.

Ideas para decorar tu juego de geometría de los saja boys|Gemini

Delineado neón con marcadores

Si te gusta lo hecho a mano, utiliza marcadores acrílicos de punta ultra fina en los colores oficiales del grupo: amarillo brillante y azul rey. Con mucha precisión, delinea los bodes sin escala de las escuadras o rellena los números grabados en el plástico.

Estuche rígido personalizado estilo camerino de idols

El empaque de tu juego de geometría tambié merece un cambio de imagen. Si tu estuche es una caja de plástico transparente o meta, forra la tapa exterior con papel negro mate. Pega stickers de las mejores poses de los Saja Boys y añade detalles con pintura inflable plateada para simular estoperoles

Decora un estuche rígido de los saja boys|Gemini

Compás personalizado con cinta washi tape y colgante mini

El comp+as suele ser difícil de decorar por sus piezas móviles. El truco consiste en envolver los brazos metálicos fijos con tiras delgadas de cinta washi tape de color negro con lunares amarillos. Para el toque final de la cultura fan, sujeta un pequeño cordón elástico al tornillo superior del compás y cuélgale una miniatura plástica.

