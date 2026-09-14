Qué colgar en la entrada de la cocina: 4 ideas bonitas para aprovechar cada rincón de la casa

La entrada de la cocina suele ser uno de esos espacios de paso que quedan olvidados a la hora de decorar, pero una pared libre puede convertirse en mucho más que un simple rincón vacío. Aprovechar el espacio vertical permite sumar organización, personalidad y elementos funcionales sin quitar metros al área de circulación. Desde una pizarra para tener a la vista las tareas del hogar hasta un pequeño jardín de hierbas aromáticas, existen alternativas que pueden adaptarse tanto a cocinas pequeñas como a espacios más amplios. La clave está en elegir objetos que aporten utilidad sin hacer que la zona se vea saturada.

Las mejores ideas para sacarle provecho a la entrada de la cocina

Antes de dejar esta zona completamente vacía, vale la pena mirar sus paredes como una oportunidad para ganar espacio. Estas cuatro propuestas permiten decorar, organizar y aprovechar cada rincón sin necesidad de hacer grandes cambios en la cocina.

