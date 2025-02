Día del Crush: Las mejores frases para dedicar a tu amor platónico este 16 de febrero

¿Sabías que existe un día especial para celebrar a tu amor platónico ? Así es, no referimos al Día del Crush , el cual se celebra tan solo dos días después del Día de San Valentin, es decir el 16 de febrero, así que, si fuiste un soldado caído el pasado 14 de febrero, no te preocupes, hoy tienes una oportunidad más para expresar tu amor a esa persona especial.

¿Qué es el Día del Crush y por qué se celebra este 16 de febrero?

El Día del Crush, también conocido como Día de los Amores imposibles, es un peculiar celebración que tiene lugar todos los 16 de febrero de cada año, y aunque no es una fecha oficial, se ha vuelto muy popular en las redes sociales.

La palabra crush es un término en inglés que se utiliza para referirse a una persona que te gusta mucho, pero con la que no tienes un chance real. Un crush puede ser cualquier persona, es decir, un famoso , un compañero de trabajo e incluso un amigo, la idea es que sea una persona con la que sepas que no tienes oportunidad. Es importante señalar que en algunos casos, si puede convertirse en tu pareja, aunque no es muy común que eso pase.

Frases para dedicarle a tu crush

Ahora bien, si quieres intentar que ese amor platónico sea correspondido y se transforme en una relación real, aquí te compartimos algunas frases que puedes enviarle este día:



Mi corazón guarda la esperanza de que algún día nuestros caminos se encuentren .

. Sé que no puedo tenerte entre mis brazos, pero tu recuerdo me acompaña como una dulce sobra en cada paso que doy .

. Amarte es mi secreto mejor guardad o.

o. Aunque la razón me diga que no puedo tenerte, mi corazón se rebela y te sigue amando con terquedad .

. El día que me mires por fin, sabré que el mundo se va acabar .

. Jamás creí que fuera posible que una misma personas me pondera ocasionar sensaciones tan contrarias.

