5 Juguetes TRADICIONALES mexicanos que puedes regalar este Día del Niño 2026

A pocos días del Día del Niño 2026, el regalo perfecto puede estar más cerca de lo que crees, solo hace falta voltear a ver un poco las tradiciones nacionales para dar un presente lleno de amor y cultura. Por ello ahora te contamos sobre cinco ideas de juguetes tradicionales que pueden ser perfectos para celebrar a los pequeños en su día.

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5 juguetes tradicionales mexicanos para celebrar el Día del Niño con historia

En su mayoría, los juguetes tradicionales mexicanos son productos realizados de manera artesanal. Estos productos pueden ser hechos de madera, cartón, tela, o barro, los cuales representan no solo la cultura popular sino también la historia y el ingenio que define a los mexicanos.

Trompo: Este juguete es uno de los más populares entre los mexicanos y de los pocos que mantiene una fuerte presencia dentro de las nuevas generaciones. Este juguete tradicionalmente está fabricado en madera con punta de clavo.

Trompo|Pexels

Yoyo: Otro clásico indiscutible el cual se ha ganado su lugar a nivel internacional pues a pesar de que se especula que su origen es asiático, en México ha ganado gran popularidad incluso llegando a ser protagonista de concursos.

Yoyo|Pexels

Lotería: Este juego tradicional basado en el azar, es similar al bingo, en donde un mazo de 54 imágenes icónicas culturales, son la señal para llenar un tablero con 16 imágenes paralelas. Las casillas se marcan conforme las ilustraciones aparecen.

Lotería|Pexels

Muñecas de Trapo: Más que un objeto, es un compañero de vida, pues este tipo de juguetes realizados de manera artesanal, son perfectos para todas las edades, lo que con el paso del tiempo, deja de ser un objeto para ser pilar de los recuerdos de la niñez.

Muñecas de Trapo|Pexels

Carritos de madera: Principalmente son camiones y carretas los que se pueden encontrar, pintados y algunos con ruedas de caucho, pero todos llenos de tradiciones e ingenio nacional.

Carritos de madera|Pexels

Las tradiciones nacionales se sienten presentes en cada una de estas opciones, pues no solo son un legado de la manera en que nuestros antepasados jugaban, sino también la oportunidad, de experimentar, conocer y divertirse sin la necesidad de pantallas.