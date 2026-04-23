7 alimentos sumamente tóxicos que no debes darle de comer a tu gato

En esta ocasión te diremos cuáles son los 7 alimentos sumamente tóxicos que no debes darle a los gatos porque son peligrosos, los cuales podrían provocar complicaciones en su salud. La alimentación de un felino debe ser balanceada y equilibrada; agua, croquetas y determinadas proteínas.

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Leche

Uno de los 7 alimentos que no deben comer los gatos y aunque parezca increíble, es la leche. Si bien en los dibujos animados los felinos de casa se toman esta bebida, la realidad es que en la vida real, dichos animales no pueden digerir de manera correcta, y la enzima lactasa es la que digiere las proteínas y los azúcares de la leche.

Entonces, si los gatos una vez que sean destetados de la leche materna, dejan de beberla y vuelven a hacerlo, ya no existe como tal una lactasa que los haga digerir de manera correcta las proteínas y los azúcares de la leche, por lo que, les puede provocar diarrea; de hecho, cuando están recién nacidos, sólo necesitan el alimento de su mamá y pasando este tiempo, deben comer alimentos completos equilibrados y también beber agua dulce.

Pescado Crudo

Tampoco se recomienda que los mininos coman pescado crudo, de hecho, consumir este tipo de alimento puede traerle problemas neurológicos, e incluso sufrir convulsiones; si quieres darle pescado, lo ideal es cocinarlo bien y no dárselo de manera constante.

Carnes crudas

Entonces, si los gatos son carnívoros, esto no quiere decir que la comida cruda sea una buena idea para los felinos como alimento cotidiano; ya que le puede causar enfermedades que se transmiten por esta comida que, si no se cocina bien, les podría dar una peligrosa enfermedad como la Salmonela o el E. Coli.

Huesos

Evita a toda costa darle huesos, ya que este tipo de alimentos si son de tamaño pequeño pueden quedarse atrapados en su boca, garganta y causar daños graves; de hecho, aunque logre tragar un huesito pequeño, este podría perforar sus intestinos o el esófago, y como manera de salvarlo, deberás llevarlo al veterinario para que le hagan una cirugía.

Huevos crudos

Sí, los gatos sí pueden comer huevos, pero que estén cocidos, ya que son una rica fuente de proteínas y además contienen aminoácidos, pero no ingerirlos crudos. Este tipo de alimentos pueden contener salmonella, bacteria que puede causar diarrea, vómitos y otros síntomas graves. En caso de que se consuma de manera cotidiana, el felino podría causar inflamación en la piel, crecimiento deficiente y pérdida de pelo.

Suplementos en exceso

Los gatos que tienen una buena salud no deberían necesitar suplementos, pero en algunos casos los veterinarios pueden recomendar un suplemento para resolver algunos problemas; pero no deben darse sin la supervisión de un experto.

Restos de la mesa

Los felinos no deben comer las sobras de la mesa, porque no deben constituir más del 10% del total de sus calorías que deben consumir a diario.