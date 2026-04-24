Esmeralda Camacho hace impactante anuncio tras versión de separación Nodal

Aunque se le ha visto en distintos eventos en los meses recientes, nadie entiende si realmente su vínculo con Christian Nodal ya finalizó para siempre. Y es que muchos se cuestionaron el por qué Esmeralda Camacho subió un video donde indica que vuelve a tocar regional mexicano. Unos dicen que se está preparando para su vuelta con El Forajido y otros que simplemente está haciendo morbo alrededor. Esto se sabe del video subido al TikTok de la violinista.

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¿Esmeralda Camacho volverá al regional mexicano… sin Nodal?

Hoy es algo normalizado estar al pendiente de esta violinista que ha ganado sus propios adeptos. Sin embargo, se hizo famosa sobre todo, por su exposición como parte de los músicos del sonorense. Y hoy que subió un video donde está ensayando música del regional mexicano, muchas mentes explotaron al preguntarse para qué o por qué.

En medio de un video para su cuenta de TikTok, la violinista subió un par de fragmentos de lo que es su ensayo diario, donde incluso indicó que agradece a los que ponen que les gustaría ser el vecino de la intérprete. Sin embargo, dejó claro que sus vecinos seguramente están hartos de escuchar tantos fallos.

Ante eso, sus fans le siguen dejando comentarios muy positivos mientras que el hombre con el que le vincularon de cierta forma se enfrenta a uno de los momentos más álgidos de su historia matrimonial con Ángela Aguilar. Y poco a poco… las esperanzas de verles tocando juntos de nueva cuenta desaparecen.

¿Cuándo fue la última vez que Esmeralda Camacho y Christian Nodal trabajaron juntos?

Cuando se desató el infierno mediático alrededor del “nuevo amorío” de Nodal, se indicó que Ángela tuvo que intervenir para correr a Esmeralda de entre el equipo de músicos. Sin embargo, también ocurrió que algunos de los que estaban con Christian en ese momento tuvieron problemas con sus visas para los conciertos en Estados Unidos.

Pero los hechos indican que Esmeralda Camacho y Christian Nodal no tocan juntos desde finales de enero de 2026. Aquella vez, la violinista presumió que estuvo con el esposo de Ángela Aguilar en el Palenque de León, el 29 de enero. De allí, incluso borró de sus redes sociales la información relacionada con el nacido en Caborca.