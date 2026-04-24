Los 5 mejores diseños de uñas tailandesas para usarlas en manicuras largas

Ya hemos tenido la oportunidad de hablar sobre los diseños de uñas tailandesas, estilos que se destacan por combinar la elegancia y un ligero toque de opulencia que los distingue. Aunque puede usarse en todo tipo de uñas, cuando se aplica en manicuras largas, los decorados lucen aún más.

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Por eso te detallaremos las 5 mejores opciones que puedes escoger para embellecer tus manos, alternativas distintas que puedes usar en diversas ocasiones.

¿Qué diseños de uñas deberías usar?

Al usar manicuras largas, tienes la gran opción de poder emplear alternativas más elaboradas, permitiendo lucir estilos llenos de color y acabados. Por eso te recomendamos usar los siguientes diseños de uñas tailandesas, siendo las mejores decoraciones para aplicar en tus manos, según Gemini:

Thai Royal Gold : Aplica una base nude para crear patrones verticales con pintura dorada, similar a los bordados de sus trajes tradicionales.

: Aplica una base nude para crear patrones verticales con pintura dorada, similar a los bordados de sus trajes tradicionales. Floating Lotus en 3D : Aplicar gel de construcción para hacer pétalos de la flor de loto, empleando una base ombré.

: Aplicar gel de construcción para hacer pétalos de la flor de loto, empleando una base ombré. Temple Marble : Se imita al mármol de los templos en Bangkok en colores blanco, gris y líneas en esmeralda.

: Se imita al mármol de los templos en Bangkok en colores blanco, gris y líneas en esmeralda. Encaje de Benjarong : Se aplica el diseño que usan en la porcelana de Benjarong, siendo un estilo al máximo detalle.

: Se aplica el diseño que usan en la porcelana de Benjarong, siendo un estilo al máximo detalle. Chok dee: Aplicarán mini dijes o relieves, siendo similar a los amuletos de la suerte con una base de ojo de gato.

¿Cómo cuidarse las uñas largas?

Considerando el tipo de diseños de uñas tailandesas, es importante que consideres ciertos cuidados para que las manicuras largas y la decoración permanezcan por más tiempo. Toma en cuenta los siguientes tips para su cuidado:



Usa crema humectante y aceite para cutícula.

No uses tus uñas como herramientas; esto las hace propensas a romperse.

Si planeas usar mucha agua y detergente, usa guantes, ya que estos favorecen su debilitamiento.

Con todos los mejores diseños que te explicamos, lograrás lucir unas manos de impacto, estilos que todos van a ver debido a su gran detalle y a su aspecto diferente.