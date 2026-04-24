¿Quién es la ex albañil que causa furor como influencer? Esto se sabe

Entre los propios creadores de contenido hay historias que sorprenden bastante, situación en la que se encuentra esta influencer. Según algunas descripciones, hoy es empresaria y conocida por ser fanática y seguidora de uno de los clubes grandes del futbol nacional. La mujer que trabajó como albañil y que hoy tiene más de un millón de seguidores ya marcó tendencia y aquí se presenta a los que no la conocen.

Ventaneando | Programa completo 23 de abril de 2026

¿Es cierto que esta influencer trabajó como albañil?

Muchos ya conocen a Marisol Olmedo, quien poco a poco se instaló en la visibilidad de las redes sociales, pues es un personaje polémico entre los propios seguidores del Club Guaraní. La influencer ganó popularidad a tal grado de que la llamaron “madrina” del club, quien incluso ya hizo viajes internacionales con la afición del club paraguayo.

En distintas entrevistas hechas para medios sudamericanos, ha recalcado que a los 16 años tuvo que trabajar en la construcción, lo cual le forjó un carácter que le ha puesto donde se encuentra en estos momentos. Su polémica recae en el tipo de contenido, que muchos han indicado que es solamente un distractor en medio de los partidos.

Sin embargo, ella sigue apoyando a este equipo, lo cual le hizo todavía más popular. Ahora disfruta de los seguidores que le llegan gracias a su forma de monetizar, pues tiene contenido exclusivo al estilo de OnlyFans. Es por eso que polariza un poco a quienes están alrededor del equipo de futbol, que la ven como alguien poco interesada en el club y su bienestar.

¿Cuáles son las polémicas que rodean a esta influencer?

Como se indicó, hay mucha gente que no la quiere en las gradas de los estadios por su aspecto físico, donde en ocasiones incluyen paños menores. Mientras que otra de sus grandes polémicas se dio cuando pintó a un caballo con los colores de Guaraní, lo cual fue incluso denunciado ante instancias de maltrato animal.

Ella justificó que no lo hizo con pintura que pudiera dañar al ejemplar, pero eso no quitó que se le hiciera la investigaciones y que algunos colectivos le criticaran severamente. En ese sentido, como influencer, tiene mucho de esa conversación alrededor y por ello ya ganó bastante popularidad en el panorama paraguayo.