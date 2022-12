Diana Motta acusa a Sergio Mayer de no pagarle: ¿Por qué?

Diana Motta acusó a Sergio Mayer por no haberle pagado. ¿Qué pasó?

Luego de la repentina salida de Patricia Manterola, Luis Fernanda y Katia del reencuentro de Garibaldi, Sergio Mayer decidió incorporar a nuevas integrantes al grupo que fuera sensación en la década de los 90’s, entre ellas, a la colombiana Diana Motta, quien asegura haber sido utilizada por el también político para salir de los compromisos que ya tenía pactados para luego desecharla sin pagarle por su trabajo.

En exclusiva para Ventaneando, Diana Motta declaró que “(Mayer) Él al principio me dijo que iba a ser parte de Garibaldi, justo íbamos a ensayar y nada más tuvimos una presentación el 13 de noviembre en el Auditorio Nacional, después me dijo que se iban a venir otras fechas”.

Te puede interesar: Natalia Subtil negó que su hija pequeña llame papá a su nuevo galán.

“Los ensayos eran así como que sí o sí aprenderte todo en el menor tiempo y todo tenía que ser así súper rápido. Ya para ir a Villahermosa y Acapulco me tenía que aprender ocho coreografías en un día”, recalcó la guapa colombiana.

“En el Auditorio Nacional nos presentamos, pero ya después veo que para los siguientes eventos ya no me llama y entonces le dije, bueno, ya di por entendido que no entonces necesito mi paga y él me dice ‘no, es que no va a haber pago porque pues es una colaboración’”, añadió.

Las palabras de Sergio Mayer sorprendieron a Diana Motta, quien le recriminó al integrante de Garibaldi esta situación y le dijo que ella no vivía de colaboraciones. “Yo creo que más bien me utilizó para sacar el 13 de noviembre”, aseveró.

¿Por qué no participaron las integrantes femeninas originales de Garibaldi? El reencuentro de Garibaldi generó una gran expectativa; sin embargo, esto vino a menos cuando se dio a conocer que la agrupación no contaría con sus integrantes femeninas originales Patricia Manterola, Katia Llanos y Luisa Fernanda.

También te puede interesar: Se filtran audios de la polémica entre Sergio Mayer Mori y Natalia Subtil.

Sin embargo, la salida que más llamó la atención fue la de Patricia Manterola, quien ofreció una presentación junto al resto de sus compañeros, pero decidió apartarse del proyecto para enfocarse en otros planes.

De acuerdo con Charly, las diferencias entre ellas se debieron porque Sergio Mayer incorporó a otra chica de nombre Evelyn, la cual tenía un menor recorrido arriba de los escenarios.